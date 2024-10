FOTO 14. Sajam obrazovanja u inozemstvu u subotu u Zagrebu

Četrnaesto izdanje Sajma obrazovanja u inozemstvu održat će se ove subote, 12. listopada od 10 do 16 sati u Hotelu Dubrovnik, u sklopu kojega će svoje obrazovne programe predstaviti više od 30 institucija iz Europe i svijeta. Besplatno individualno savjetovanje o nastavku srednje škole, fakultetskog obrazovanja ili jezičnim usavršavanjima, kao i programima poput Work&Travel USA te stipendijama i drugim mogućnostima financiranja, domaćim učenicima i studentima predstavit će obrazovne institucije koje programe nude u Italiji, Austriji, Nizozemskoj, Švicarskoj, Belgiji, Španjolskoj, Francuskoj, Danskoj, Slovačkoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Malti, kao i Sjedinjenim Američkim Državama, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Australiji.

Sajam obrazovanja u inozemstvu World Education Fair jedan je od najvećih europskih savjetodavnih projekata koji obuhvaća nekoliko zemalja i pomaže više od 30.000 mladih ljudi godišnje da istraže svoje mogućnosti međunarodnog studiranja.

„Prema statistici UNESCO-a, trenutno se više od 10.000 mladih Hrvata obrazuje u inozemstvu. Zemlja koju Hrvati najviše preferiraju za nastavak školovanja je Nizozemska, a među najpopularnije izbore hrvatskih studenata ubrajaju se i Belgija, Italija, Španjolska i Austrija, kao i Ujedinjeno Kraljevstvo i Švicarska. Prema području, najviše studenata koji odlaze na nastavak školovanja u inozemstvo izabire programe vezane uz STEM područje, arhitekturu, psihologiju, biznis i poslovanje, komunikacijske znanosti i multimediju“, kaže Martina Benzon Puntijar, direktorica najveće savjetodavne agencije za obrazovanje u inozemstvu IntegralEDU, naglašavajući kako mladi biraju obrazovanje u inozemstvu ne samo zbog akademske kvalitete, već i zbog mogućnosti poboljšanja jezičnih vještina, prilagodbe različitim kulturnim okruženjima i stjecanja konkurentske prednosti na globalnom tržištu rada.

Foto: 24sata

Budućnost tržišta rada: obrazovni programi posvećeni novim tehnologijama, održivosti, toleranciji

Među sveučilištima koja dolaze u Zagreb, ističe ih se nekoliko, primjerice Politecnico di Milano, jedno je od najistaknutijih tehničkih sveučilišta u Europi i najveće talijansko sveučilište za inženjerstvo, arhitekturu i dizajn, kao i Technical University Eindhoven, čiji je kampus jedan od najmoćnijih tehnoloških čvorišta na svijetu. Široku ponudu od više od 70 obrazovnih programa hrvatskim će učenicima i studentima predstaviti dansko sveučilište University of Southern Denmark, a inovativni program posvećen novim tehnologijama predstavit će nizozemsko sveučilišteThe Hague University of Applied Sciences, kao i Universidad Catolica de Murcia, španjolsko sveučilište koje se ističe inovativnim master programima kao što su Tolerance Studies and Global Piece ili Sustainable Humanitarian Action.

Osim sveučilišnih programa, na Sajmu obrazovanja u inozemstvu u organizaciji agencije IntegralEdu, mladi će imati priliku upoznati se i sa srednjoškolskim programima na najboljim internatima u Europi i svijetu, kao i mogućnostima usavršavanja jezika na jezičnim kampovima u inozemstvu. Ove se godine sajmu pridružuje i jedna od najboljih austrijskih International Baccalaureate (IB) srednjih škola – Danube International School Vienna koja se smjestila u samom centru Beča.

„Današnji jezični kampovi djeci i mladima osim znanja jezika, pružaju usavršavanje i drugih talenata, budući da su kampovi često prilagođeni razvoju STEM, umjetničkih i humanističkih vještina. Svake godine dob djece koja odlaze u jezične kampove se smanjuje. Primjerice, 2022. prosječna dob je bila 16,1 godina, 2023. 15,5, a ove godine se ta granica još malo smanjila, na prosječnu dob od 14,7 godina. I roditelji postaju svjesniji koliko iskustvo boravka u inozemstvu utječe na razvoj samostalnosti djeteta, otvorenost prema drugačijim i novim kulturama, razumijevanje i toleranciju pa se i sami odlučuju na iskustvo ljetnog jezičnog kampa kod sve mlađe djece. Osim toga, mnoga djeca nakon standardnih programa traže specijalizirane tečajeve pa se ove godine u našoj ponudi može naći i nekoliko tečajeva s fokusom na određene teme poput Harry Potter serijala ili Leaders of the Future koji kod djece razvija niz različitih vještina“, rekla je Lea Šegotić, viša savjetnica za privatne srednje škole i jezične tečajeve u inozemstvu u agenciji IntegralEdu.

Foto: 24sata

O obrazovanju u inozemstvu iz prve ruke

Osim savjeta samih stručnjaka, zainteresirani studenti i učenici savjete o samostalnom životu u inozemstvu, financijama, ostvarenju stipendija, studiju i mogućnostima na tržištu rada dobit će od samih studenata koji su trenutno na studiju u inozemstvu ili su isti završili, kao i od njihovih roditelja.

„Čuti iskustva iz prve ruke od studenata koji su studirali u inozemstvu neprocjenjivo je jer sadašnjim studentima pruža stvarne uvide u prednosti i izazove s kojima bi se mogli suočiti. Ova svjedočanstva mogu otkriti praktične savjete o prilagodbi novim kulturama, upravljanju akademskim očekivanjima i razumijevanju logistike života u inozemstvu. Štoviše, izvještaji iz prve ruke često uključuju savjete o prevladavanju čežnje za domom, snalaženju u lokalnim sustavima i maksimalnom iskorištavanju međunarodnih prilika, dajući budućim studentima realnu, relativnu i motivirajuću perspektivu koja im pomaže da se bolje pripreme i osjećaju više samopouzdanja u vezi svoje odluke“, naglasila je Helena Soldan, obrazovna savjetnica u IntegralEdu.

Sajam obrazovanja u inozemstvu – World Education Fair i ove godine organizira IntegralEdu, najveća savjetodavna agencija koja u Hrvatskoj djeluje od 2015. godine, a urede ima i u Litvi, Sloveniji, Bugarskoj, Rumunjskoj, Srbiji i Albaniji. IntegralEdu partnerski odnos ima s više od 500 obrazovnih institucija u tridesetak zemalja svijeta, a usluge pruža djeci i mladima, ali i odraslima zainteresiranima za obrazovanje ili usavršavanje u inozemstvu.

Cjelokupni program četrnaestog izdanja Sajma obrazovanja u inozemstvu dostupan je na službenim stranicama. Sudjelovanje je besplatno, a za isto se potrebno registrirati.