Obavijesti

News

Komentari 2
FILANTROPKINJA NICOLE MCGRAW

FOTO Američka veleposlanica u Split dovela street art zvijezde za 250. rođendan SAD-a

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
Čitanje članka: 3 min
FOTO Američka veleposlanica u Split dovela street art zvijezde za 250. rođendan SAD-a
8
24sata Split: Crtanje murala za 250 godina neovisnosti SAD-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Bez političkih poruka i državnih simbola, četvero umjetnika iz Hrvatske i SAD-a slobodu interpretira kroz dječju maštu, Nikolu Teslu i umjetnost koja ostaje u javnom prostoru.

Dok se odnosi Hrvatske i SAD-a najčešće promatraju kroz sigurnost, NATO ili gospodarstvo, američka veleposlanica u Hrvatskoj Nicole McGraw odlučila je važnu obljetnicu svoje zemlje obilježiti na potpuno drukčiji način, muralima. Povodom 250. godišnjice neovisnosti SAD-a, u splitskoj Gradskoj luci nastaju četiri velika murala koja potpisuju neka od najpoznatijih imena svjetske street art scene, američki umjetnici Nick Flatt, Hula i WRDSMTH te hrvatski muralist Lonac, jedan od najpriznatijih domaćih umjetnika međunarodne reputacije.

POGLEDAJTE GALERIJU:

24sata Split: Crtanje murala za 250 godina neovisnosti SAD-a 24sata Split: Crtanje murala za 250 godina neovisnosti SAD-a 24sata Split: Crtanje murala za 250 godina neovisnosti SAD-a
8
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Za razliku od očekivanja da će obilježavanje velike američke obljetnice biti politički intonirano, tema koju je umjetnicima zadala veleposlanica bila je tek jedna riječ – sloboda. Sve ostalo prepustila je njihovoj mašti. Rezultat su četiri potpuno različite interpretacije, bez političkih poruka, državnih simbola ili portreta američkih predsjednika. Nema Donalda Trumpa, nema predizbornih slogana ni geopolitičkih poruka. Umjesto toga, umjetnici su odgovorili onime što smatraju univerzalnim jezikom slobode.

Hrvatski umjetnik Lonac oslikao je četiri mala dvorca od pijeska. Njegova ideja proizlazi iz jednostavne misli da smo svi nekada bili djeca i da upravo dječja mašta predstavlja najčišći oblik slobode. Dvorci od pijeska simboliziraju vrijeme kada su granice postojale jedino u dječjoj mašti.

24sata Split: Crtanje murala za 250 godina neovisnosti SAD-a
24sata Split: Crtanje murala za 250 godina neovisnosti SAD-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Jedan od murala posvećen je Nikoli Tesli. Dominiraju njegove oči i prepoznatljiv potpis, dovoljno snažni simboli da prolaznici odmah prepoznaju o kome je riječ. Drugi prikazuje plastične igračke razbacane po pijesku, dok četvrti poziva promatrača da "pusti maštu na vodu", nudeći poetsku interpretaciju slobode bez političkog konteksta.

24sata Split: Crtanje murala za 250 godina neovisnosti SAD-a
24sata Split: Crtanje murala za 250 godina neovisnosti SAD-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Zanimljivo je da umjetnici nisu dobili detaljne upute što moraju naslikati. McGraw je svakome predstavila temu, a oni su sami ponudili ideje koje danas nastaju na zidovima splitske luke. To nije slučajno. Nicole McGraw godinama je povezana sa suvremenom umjetničkom scenom i upravo joj je osobni kredibilitet omogućio da u Split dovede autore čiji se murali nalaze u gradovima diljem svijeta. S hrvatskim umjetnikom Loncem već je surađivala na muralima i prije dolaska u Hrvatsku, pa je nastavak suradnje bio gotovo prirodan. Kako doznajemo, razgovor je bio jednostavan: "Hoćemo li ponovno raditi zajedno?" Sličan pristup imala je i prema ostalim umjetnicima, koji su prihvatili poziv upravo zbog dugogodišnjeg profesionalnog odnosa s veleposlanicom.

24sata Split: Crtanje murala za 250 godina neovisnosti SAD-a
24sata Split: Crtanje murala za 250 godina neovisnosti SAD-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Nije slučajno ni što je za projekt odabran upravo Split.

McGraw je tijekom svog mandata već nekoliko puta boravila u najvećem dalmatinskom gradu, a prema riječima ljudi uključenih u organizaciju, Split joj je jedan od omiljenih hrvatskih gradova. Tu činjenicu cijeni i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, koji projekt vidi kao još jednu potvrdu da Split postaje mjesto međunarodnih kulturnih i diplomatskih događanja.

24sata Split: Crtanje murala za 250 godina neovisnosti SAD-a
24sata Split: Crtanje murala za 250 godina neovisnosti SAD-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Dolazak veleposlanice na završno predstavljanje murala samo je jedan od razloga zbog kojih će Split ovoga ljeta ponovno biti u fokusu američke diplomacije. Već tijekom Ultra Europe Festivala očekuje se i dolazak predstavnika američkog State Departmenta, čime će se dodatno potvrditi intenzivni kontakti između američke administracije i hrvatskog juga.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Trump: 'Više ne želim imati s Iranom posla!'; Iranci pogodili tanker s hrvatskom posadom
RAT NA BLISKOM ISTOKU

Trump: 'Više ne želim imati s Iranom posla!'; Iranci pogodili tanker s hrvatskom posadom

Američka vojska izjavila je da je operacija pokrenuta kao odgovor na iranske napade na tri komercijalna broda koja su prolazila Hormuškim tjesnacem. Prema CENTCOM-u, brodovi su plovili pod zastavama Maršalovih Otoka, Liberije i Saudijske Arabije.
Pogledajte gdje je Milanović na fotki NATO summita u Ankari
FOTO

Pogledajte gdje je Milanović na fotki NATO summita u Ankari

Erdoğan i njegova supruga su se nakon fotografiranja sa svakim izaslanstvom tradicionalno zajedničko fotografirali sa svim sudionicima summita
Tuga u Imotskom nakon što se u bazenu utopio dječak! Stručnjaci savjetuju: 'Pazite na dječicu...'
VELIKA TRAGEDIJA

Tuga u Imotskom nakon što se u bazenu utopio dječak! Stručnjaci savjetuju: 'Pazite na dječicu...'

Dijete je upalo u bazen ispred obiteljske kuće kraj Imotskog. Hitna pomoć je brzo stigla, ali dječaku, nažalost, nije bilo spasa. Stručnjaci savjetuju kojih pravila se držati...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026