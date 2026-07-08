FOTO Američka veleposlanica u Split dovela street art zvijezde za 250. rođendan SAD-a

Dok se odnosi Hrvatske i SAD-a najčešće promatraju kroz sigurnost, NATO ili gospodarstvo, američka veleposlanica u Hrvatskoj Nicole McGraw odlučila je važnu obljetnicu svoje zemlje obilježiti na potpuno drukčiji način, muralima. Povodom 250. godišnjice neovisnosti SAD-a, u splitskoj Gradskoj luci nastaju četiri velika murala koja potpisuju neka od najpoznatijih imena svjetske street art scene, američki umjetnici Nick Flatt, Hula i WRDSMTH te hrvatski muralist Lonac, jedan od najpriznatijih domaćih umjetnika međunarodne reputacije.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Za razliku od očekivanja da će obilježavanje velike američke obljetnice biti politički intonirano, tema koju je umjetnicima zadala veleposlanica bila je tek jedna riječ – sloboda. Sve ostalo prepustila je njihovoj mašti. Rezultat su četiri potpuno različite interpretacije, bez političkih poruka, državnih simbola ili portreta američkih predsjednika. Nema Donalda Trumpa, nema predizbornih slogana ni geopolitičkih poruka. Umjesto toga, umjetnici su odgovorili onime što smatraju univerzalnim jezikom slobode.

Hrvatski umjetnik Lonac oslikao je četiri mala dvorca od pijeska. Njegova ideja proizlazi iz jednostavne misli da smo svi nekada bili djeca i da upravo dječja mašta predstavlja najčišći oblik slobode. Dvorci od pijeska simboliziraju vrijeme kada su granice postojale jedino u dječjoj mašti.

24sata Split: Crtanje murala za 250 godina neovisnosti SAD-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Jedan od murala posvećen je Nikoli Tesli. Dominiraju njegove oči i prepoznatljiv potpis, dovoljno snažni simboli da prolaznici odmah prepoznaju o kome je riječ. Drugi prikazuje plastične igračke razbacane po pijesku, dok četvrti poziva promatrača da "pusti maštu na vodu", nudeći poetsku interpretaciju slobode bez političkog konteksta.

24sata Split: Crtanje murala za 250 godina neovisnosti SAD-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Zanimljivo je da umjetnici nisu dobili detaljne upute što moraju naslikati. McGraw je svakome predstavila temu, a oni su sami ponudili ideje koje danas nastaju na zidovima splitske luke. To nije slučajno. Nicole McGraw godinama je povezana sa suvremenom umjetničkom scenom i upravo joj je osobni kredibilitet omogućio da u Split dovede autore čiji se murali nalaze u gradovima diljem svijeta. S hrvatskim umjetnikom Loncem već je surađivala na muralima i prije dolaska u Hrvatsku, pa je nastavak suradnje bio gotovo prirodan. Kako doznajemo, razgovor je bio jednostavan: "Hoćemo li ponovno raditi zajedno?" Sličan pristup imala je i prema ostalim umjetnicima, koji su prihvatili poziv upravo zbog dugogodišnjeg profesionalnog odnosa s veleposlanicom.

24sata Split: Crtanje murala za 250 godina neovisnosti SAD-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Nije slučajno ni što je za projekt odabran upravo Split.

McGraw je tijekom svog mandata već nekoliko puta boravila u najvećem dalmatinskom gradu, a prema riječima ljudi uključenih u organizaciju, Split joj je jedan od omiljenih hrvatskih gradova. Tu činjenicu cijeni i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, koji projekt vidi kao još jednu potvrdu da Split postaje mjesto međunarodnih kulturnih i diplomatskih događanja.

24sata Split: Crtanje murala za 250 godina neovisnosti SAD-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Dolazak veleposlanice na završno predstavljanje murala samo je jedan od razloga zbog kojih će Split ovoga ljeta ponovno biti u fokusu američke diplomacije. Već tijekom Ultra Europe Festivala očekuje se i dolazak predstavnika američkog State Departmenta, čime će se dodatno potvrditi intenzivni kontakti između američke administracije i hrvatskog juga.