FOTO Auto završio na boku na zagrebačkom Sv. Duhu: 'Vozaču je pozlilo. Zabili su se u ogradu'

U utorak oko 22 sata došlo je do prometne nesreće na zagrebačkom Svetom Duhu. Prema neslužbenim informacijama, u automobilu su bila dvojica mladića, vozaču je pozlilo, a onda se zabio u betonsku ogradu i prevrnuo na bok.

- Vozač je rekao da mu se zamračilo, dečki sad tu normalno pričaju. Čini se kao da su dobro - priča nam čitatelj koji se našao u blizini mjesta nesreće. Neslužbeno doznajemo da je došlo do lakših ozljeda.

Dodao je i da je promet zaustavljen u oba smjera. Policija će nakon obavljenog očevida objaviti službene informacije ove nesreće.