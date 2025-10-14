Obavijesti

NESREĆA NA SVETOM DUHU

FOTO Auto završio na boku na zagrebačkom Sv. Duhu: 'Vozaču je pozlilo. Zabili su se u ogradu'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Čitatelj 24sata

Čini se kao da su dobro - priča nam čitatelj koji se našao u blizini mjesta nesreće

U utorak oko 22 sata došlo je do prometne nesreće na zagrebačkom Svetom Duhu. Prema neslužbenim informacijama, u automobilu su bila dvojica mladića, vozaču je pozlilo, a onda se zabio u betonsku ogradu i prevrnuo na bok. 

- Vozač je rekao da mu se zamračilo, dečki sad tu normalno pričaju. Čini se kao da su dobro - priča nam čitatelj koji se našao u blizini mjesta nesreće. Neslužbeno doznajemo da je došlo do lakših ozljeda.

Dodao je i da je promet zaustavljen u oba smjera. Policija će nakon obavljenog očevida objaviti službene informacije ove nesreće.

