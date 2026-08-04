Kako su izvijestili iz DVD Pleternica, dojavu o autu na krovu dobili su oko 4.20 sati sati. Kad su došli na mjesto nesreće, utvrdili su da je vozač bio van vozila te da nije bilo drugih osoba u vozilu
ZAVRŠIO NA KROVU U RIJECI
FOTO Autom izletio u Orljavu kod Pleternice, vozač u bolnici
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Vozač automobila završio je u bolnici nakon što je rano jutros izletio u rijeku Orljavu u Brodskom Drenovcu, nedaleko Pleternice, izvijestila je požeško-slavonska policija.
Kako su izvijestili iz DVD Pleternica, dojavu o autu na krovu dobili su oko 4.20 sati sati. Kad su došli na mjesto nesreće, utvrdili su da je vozač bio van vozila te da nije bilo drugih osoba.
Hitna pomoć prevezla je vozača u požešku bolnicu.
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