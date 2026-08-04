FOTO Autom izletio u Orljavu kod Pleternice, vozač u bolnici

Vozač automobila završio je u bolnici nakon što je rano jutros izletio u rijeku Orljavu u Brodskom Drenovcu, nedaleko Pleternice, izvijestila je požeško-slavonska policija.

Kako su izvijestili iz DVD Pleternica, dojavu o autu na krovu dobili su oko 4.20 sati sati. Kad su došli na mjesto nesreće, utvrdili su da je vozač bio van vozila te da nije bilo drugih osoba.

Foto: DVD Pleternica

Hitna pomoć prevezla je vozača u požešku bolnicu.