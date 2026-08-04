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ZAVRŠIO NA KROVU U RIJECI

FOTO Autom izletio u Orljavu kod Pleternice, vozač u bolnici

Piše Ivan Hruškovec,
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FOTO Autom izletio u Orljavu kod Pleternice, vozač u bolnici
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Foto: DVD Pleternica
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Kako su izvijestili iz DVD Pleternica, dojavu o autu na krovu dobili su oko 4.20 sati sati. Kad su došli na mjesto nesreće, utvrdili su da je vozač bio van vozila te da nije bilo drugih osoba u vozilu

Vozač automobila završio je u bolnici nakon što je rano jutros izletio u rijeku Orljavu u Brodskom Drenovcu, nedaleko Pleternice, izvijestila je požeško-slavonska policija. 

Kako su izvijestili iz DVD Pleternica, dojavu o autu na krovu dobili su oko 4.20 sati sati. Kad su došli na mjesto nesreće, utvrdili su da je vozač bio van vozila te da nije bilo drugih osoba.

Foto: DVD Pleternica

Hitna pomoć prevezla je vozača u požešku bolnicu.

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