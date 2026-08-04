Maloljetnik pao s el. romobila u Velikoj Gorici: Umro je u bolnici

Maloljetnik koji je u petak 31. srpnja stradao u prometnoj nesreći u Velikoj Gorici preminuo je u ponedjeljak u KBC-u Zagreb od posljedica zadobivenih ozljeda, izvijestila je zagrebačka policija.

Nesreća je bila oko 22 sata nakon što je maloljetnik, zajedno s još jednim maloljetnikom kao putnikom, vozio bez zaštitne kacige električni romobil marke Kukirin. Oni su vozili cestom Ulice Gudci u smjeru sjevera.

- Dolaskom do kućnog broja 35 navedene ulice nije prilagodio brzinu kretanja osobinama i stanju ceste uslijed čega je izgubio nadzor nad romobilom te zajedno s maloljetnim putnikom pao na kolnik - navela je ranije policija.