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TRAGEDIJA

Maloljetnik pao s el. romobila u Velikoj Gorici: Umro je u bolnici

Piše Ivan Štengl,
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Maloljetnik pao s el. romobila u Velikoj Gorici: Umro je u bolnici
Foto: PU istarska
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Nesreća je bila oko 22 sata nakon što je maloljetnik, zajedno s još jednim maloljetnikom kao putnikom, vozio bez zaštitne kacige električni romobil marke Kukirin

Maloljetnik koji je u petak 31. srpnja stradao u prometnoj nesreći u Velikoj Gorici preminuo je u ponedjeljak u KBC-u Zagreb od posljedica zadobivenih ozljeda, izvijestila je zagrebačka policija.

Nesreća je bila oko 22 sata nakon što je maloljetnik, zajedno s još jednim maloljetnikom kao putnikom, vozio bez zaštitne kacige električni romobil marke Kukirin. Oni su vozili cestom Ulice Gudci u smjeru sjevera.

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- Dolaskom do kućnog broja 35 navedene ulice nije prilagodio brzinu kretanja osobinama i stanju ceste uslijed čega je izgubio nadzor nad romobilom te zajedno s maloljetnim putnikom pao na kolnik - navela je ranije policija.

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