VELIKA MATERIJALNA ŠTETA

FOTO Buktinja u kući u Pakracu: Požar izazvala sušlica rublja

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 1 min
Foto: DVD Pakrac

Nakon što je planula na uređaju, vatra se brzo proširila na okolni namještaj. Zahvatila je i prozore te vrata prostorije

Izbio je požar u obiteljskoj kući u Pakracu u četvrtak popodne, a uzrok je kvar na sušilici za rublje, javili su iz DVD-a Pakrac. Požar je buknuo oko 17:30 sati. Kako je izvijestila policija, vatra je planula u kući žene (38) u Ulici Aleja kestenova.

Foto: DVD Pakrac

Nakon što je planulo na uređaju, vatra se brzo proširila na okolni namještaj, a zahvatila je i prozore te vrata prostorije.

Foto: DVD Pakrac

- Izlazak NV i AC s ukupno 8 vatrogasaca. Dolaskom na mjesto intervencije, utvrđeno je da se radi o požaru elelektrične sušilice rublja. Požar je srećom ostao samo u jednoj prostoriji nije došlo do daljnjeg širenja na ostatak kuće, ali je bilo zadimljenje kompletnog objekta. Požar je po našem dolasku ubrzo lokaliziran a zatim i u potpunosti ugašen - izvijestili su vatrogasci.

Foto: DVD Pakrac

Policija dodaje da je šteta procijenjena na 3000 eura

