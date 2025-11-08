Obavijesti

POVIJESNI DAN

FOTO Dan kad je Amerika 1. put odabrala Trumpa. Izbor šokirao svijet. Neki plakali, drugi slavili

U izbornu utrku je ušao kao aposlutni outsider. Ismijavali su ga, neki su bili sigurni kako je to samo PR trik, kako će putem odustati... Ali nije odustao. Na današnji dan 2016. godine Amerikanci su izašli na izbore i odabrali Donalda Trumpa. Prisjetite se kako je bilo tih dana...
Donald Trump gives his acceptance speech at Trump HQ in New York City after he becomes elected as US president
