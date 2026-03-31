Sud je pročitao Mlađanovu razglednicu svom kumu: 'Alo, momak. Što mi se ne javljaš?'

Na Županijskom sudu u Varaždinu nastavljeno je u utorak u 9 sati suđenje Srđanu Mlađanu (44), trostrukom ubojici koji je javnosti poznat kao "sisački monstrum". Jedan od najozloglašenijih hrvatskih zločinaca u kaznionici u Lepoglavi služi kaznu zatvora od 27 godina zbog triju ubojstava, otmice i pljačke. Nova optužnica Mlađana tereti za nekoliko vrlo teških kaznenih djela, među kojima su poticanje na otmicu i ubojstva ljudi s njegove "liste za odstrel". Osvetu je, prema Mlađanovu planu, trebao odraditi njegov vjenčani kum i prijatelj iz kaznionice.

Kazna za djela koja je počinio 1998. i 2002. godine istječe 4. svibnja 2027. godine, kada bi trebao biti pušten na slobodu. No, ukoliko bude osuđen za ova nova kaznena djela za koja se tereti, prijeti mu od pet pa sve do 20 godina zatvora.

S lisicama oko gležnjeva i na rukama i okružen s nekoliko teško naoružanih, posebno obučenih, pripadnika interventne jedinice pravosudne policije, Mlađan je 4. ožujka doveden u sudnicu Županijskog suda u Varaždinu gdje je počela glavna rasprava.

- Prestanite biti apologeti notornog lažljivca i patološkog prevaranta, prestanite plašiti javnost Hrvatske sa mnom! - rekao je tada te dodao da razumije optužnicu, ali se ne osjeća krivim.

- S gnušanjem rezolutno odbacujem sve ono što mi se stavlja na teret. Samo mogu biti kriv da sam kriminalno loš pisac, ali koliko mi je poznato, to u ovoj državi još uvijek nije kažnjivo. Da je, zasigurno bi bar polovica novinara u ovoj državi sada zajedno sa mnom jela lepoglavski grah i pisala za Lepoglavski vjesnik - dodao je Mlađan.

Za jednog od svjedoka predložio je televizijskog novinara Andriju Jarka koji je o njemu snimio emisiju u kojoj je govorio i svjedok Željko Bijelić, Mlađanov vjenčani kum.

Mlađana su doveli na sud u 8:55 sati. Pročitali su pismo koje je Mlađan napisao 23. veljače 2022. svom vjenčanom kumu Željku Bijeliću, koji je također u zatvoru. U pismu ga je pitao zašto mu se ne javlja.

- Alo momak, što se ne javljaš? Uzeli su mi sve filmove, bilježnice i materijale koje sam pripremao za knjigu i adresar. Zvala je moja stara tvoju staru desetak puta, ali joj se ne javlja. Uzeli su mi i TV, rekli da će mi vratiti nakon stegovnog postupka. Imam puno vremena pa čitam 'Na rubu pameti' od Krleže. Jesi dobio pare, svi me pitaju da ti se javio kum. Ne znam što se događa s tobom. Nadam se da ćeš dobiti ovo pismo i da ćeš se javiti - stoji u pismu.

Pročitana je i razglednica koju je Mlađan poslao 29. siječnja 2022. iz Požege.

- Pozdrav kume, prošlo je već mjesec dana, a od tebe ni slova. Nadam se da je kod tebe sve kako treba i nadam se da ćeš se javiti.

Nakon čitanja pisma, Mlađan je upitao može li nešto reći vezano uz pismo kumu, no sutkinja mu je rekla da će to moći učiniti kasnije.

Pročitali su i iskaz svjedoka koji je Mlađana teretio za razbojništvo iz 2003. godine. Mlađan je opovrgnuo sve navode, tvrdeći da je Kralj bio uplašen i da je iskaz dao pod prisilom.

Pročitana je i presuda Županijskog suda u Požegi kojom je Mlađan osuđen na pet godina zatvora zbog pljačke ljekarne u Požegi. Bilo je to 12. siječnja oko 19 sati u Ulici Matije Gupca. Mlađan se maskirao čarapom crne boje, a na rukama je imao crne rukavice. Upao je u prostor pa uz prijetnju pištoljem naredio djelatnicama da legnu. Predale su mu novac iz tri kase, ukupno 8300 eura.

U sudnici su zatim pročitani i zapisnici o privremeno oduzetim predmetima iz Kaznionice u Lepoglavi. Među njima je jedna bilježnica A4 sa ukupno 93 lista ručno ispisanog teksta, sa sedam istrganih listova.

Također su pročitane i presude o ubojstvima koje je Mlađan počinio automatskom puškom u vlasništvu svog oca Mladena. Kao mlađi maloljetnik, Mlađan je u žalbi spominjao da je čuo glasove, no vještaci su utvrdili da za to nema dokaza. Naveli su da je u pitanju duboki poremećaj osobnosti shizoidnog tipa. Snažno je egocentričan, emocionalno hladan, stav prema drugima je ciničan, daje prednost mašti, uživljava se u morbidne i surove sadržaje, ne iskazuje nikakvo kajanje, ne osjeća moralnu odgovornost. Motivi za dva ubojstva ostali su nerazjašeni, naveli su vještaci.

U sudnici je također pročitan iskaz Mlađanove sestrične o najmu stana u Zagrebu, a koja ga je prijavila policiji. U iskazu stoji da je prespavao kod nje, a potom je unajmio stan. Vještaci su naveli da je bio svjestan što radi u vrijeme počinjenja kaznenih djela.

Mlađan je mirno, okružen specijalcima, slušao pročitane zapisnike i iskaze. Zimsku jaknu nije skidao sa sebe.