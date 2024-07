FOTO Djeca s oštećenjem sluha četiri dana trenirala na sportskom kampu u Zadru

U Zadru je završeno treće izdanje Sportskog kampa jednakih prilika powered by Kraš u organizaciji Hrvatskog sportskog saveza gluhih. Više od 150 sudionika, među kojima su djeca s oštećenjem sluha, njihova braća i sestre, roditelji, treneri, prevoditelji, profesori, studenti i volonteri kroz četiri dana održavanja sudjelovalo je u brojnim sportskim programima.

Foto: Tomislav Čizmadija

Uz stručno vodstvo trenera Hrvatskog sportskog saveza gluhih te Zagrebačkog, Osječkog, Varaždinskog i Splitskog sportskog saveza gluhih, kao i volontera Kineziološkog fakulteta u Osijeku i volonterki Škole za medicinske sestre Vinogradska, polaznici su imali priliku okušati se u deset različitih sportova: nogometu, rukometu, košarci, plivanju, badmintonu, sportskoj gimnastici, atletici, judu, odbojci i padelu. Program je potpuno besplatan za sve sudionike, a osim treninga obuhvaćao je i „Radionice za razvoj djeteta u sportu” u organizaciji profesorice Marine Milković i studenata volontera Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu te “Interaktivne radionice” koje je održala pedagoginja Ana Mihaljević. Za sudionike koji koriste isključivo hrvatski znakovni jezik, osigurani su komunikacijski posrednici kako bi im se omogućila potpuna participacija u svim sadržajima kampa.

Foto: Tomislav Čizmadija

Predsjednik Hrvatskog sportskog saveza gluhih, Oliver Lušić, istaknuo je važnost ovog programa za integraciju djece s oštećenjem sluha u sport:

- Sportski kamp jednakih prilika predstavlja ključnu inicijativu za integraciju djece s oštećenjem sluha u sportske aktivnosti. Ovaj kamp nije samo prilika za djecu da sudjeluju u raznim sportovima, već im omogućuje da se osjećaju uključeno, prihvaćeno i ravnopravno. Kroz sport, djeca razvijaju samopouzdanje, stječu nove vještine i grade prijateljstva koja traju cijeli život. Posebno bih želio zahvaliti Ministarstvu turizma i sporta na njihovoj kontinuiranoj podršci. Njihova pomoć i vjerovanje u našu misiju čine moguće održavanje ovakvih programa koji mijenjaju živote naše djece. Također, veliko hvala našim partnerima – generalnom sponzoru Krašu, kao i donatorima Decathlonu i Kali čija velikodušna podrška omogućuje da ovaj kamp svake godine bude sve bolji i bogatiji sadržajem. Hvala svima koji su sudjelovali i doprinijeli uspjehu ovog kampa i zajedničkom stvaranju svijeta u kojem, kroz sport, svako dijete ima jednake prilike za rast i razvoj - rekao je Lušić.

Foto: Tomislav Čizmadija

Zadnji dan kampa održan je u legendarnoj dvorani Krešimira Ćosića gdje su odradili posljednji trening, a po završetku predsjednik HSSG-a, Oliver Lušić i Nataša Muždalo, voditeljica službe za razvoj sporta u Ministarstvu turizma i sporta svim su polaznicima podijelili medalje, diplome i Kraševe poklon vrećice.

Foto: Tomislav Čizmadija

Program uključivanja djece i mladih s oštećenjem sluha pokrenut od strane Hrvatskog sportskog saveza gluhih uz punu podršku Ministarstva turizma i sporta ulazi u četvrtu godinu i u njega je uključeno preko 150 djece s oštećenjem sluha od 4 do 18 godina. Program se trenutno provodi na području Zagreba i Splita, a cilj Hrvatskog sportskog saveza gluhih je proširiti u potpunosti program na cijelu Hrvatsku. Organiziraju se sportski programi plivanja, gimnastike, atletike, nogometa, rukometa i mnogih drugih, a pokrenuta je i univerzalna sportska škola za one najmlađe, djecu s oštećenjem sluha od 4 do 7 godina. Osim što se redovito održavaju u Zagrebu i Splitu, Sportski dani se od ove godine organiziraju i diljem Hrvatske s ciljem usmjeravanja i uključivanja gluhe djece i mladeži u sport, pružajući im tako mogućnost kvalitetnije socijalizacije, edukacije, mentalnog i fizičkog razvoja.