FOTO Dok radnici štrajkaju, ulice grada pune se smećem: 'Trebaju se boriti, uz njih smo do kraja'

U ponedjeljak je počeo štrajk radnika zagrebačke Čistoće zbog otkaza trojici kolega koji su snimljeni kako u odvozno vozilo ubacuju različite vrste otpada. Ovo je glavni motiv štrajka, a radnici od Gradske uprave traže ispunjavanje 11 uvjeta koje su im predstavili.

O štrajku radnika svjedoče pretrpani kontejneri, hrpe smeća uokolo i poznate plave vrećice kojih je iz dana u dan sve više na zagrebačkim ulicama. Većini građana smeće ipak nije došlo do 'grla' pa svoje sugrađane i radnike Čistoće podržavaju u njihovim naporima.

- Svaki dan iznosim smeće prema uputama koje smo dobili kad su nam maknuli kante. Primjećujem da odvoz nije prošao par dana jer vidim vrećice koje sam primjerice ovdje ostavila u ponedjeljak, ali situacija je trenutno podnošljiva. Srećom nije ljeto pa se ne osjeti smrad. Vidjet ćemo kako će se situacija razvijati, ali svakako podržavam radnike u njihovom naumu. Oni rade izuzetno težak i potplaćen posao. Mislim da, kao i većina građana, sam spremna pretrpjeti gomilu smeća te time pomoći radnicima da se izbore za prava koja zaslužuju. Traže razumne stvari i nadam se da će ih gradska uprava ispoštovati - kazala je Zagrepčanka Marija iznoseći još jednu vrećicu smeća.

Radnici su potvrdili da će se njihov štrajk nastaviti i u srijedu iako ih je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec pozvala da se rade na svoja radna mjesta.

- Ako ovo potraje više od pet dana ulica će biti skroz zakrčena, ali sama Gradska uprava je za to kriva. Najtužnije je što će se sve to opet prelomiti na leđima onih koji najmanje zaslužuju, ali tako je kako je. Svakako želim da se radnici vrate na svoj posao, ali pod uvjetima koji njima odgovaraju. Svatko bi si sa svojom plaćom morao zadovoljiti nekakve osnovne ljudske potrebe, a vidimo i sami kolika je njima plaća - rekao je Dragutin naglasivši da se nada skorašnjem rješenju problema jer se jedno od odlagališta smeća u centru grada nalazi ispred njegovog kućnog praga.

- Bit će malo nezgodno ako se uskoro ne riješi situacija. Već se smeće pomalo počelo približavati vratima našeg ulaza - istaknuo je Dragutin.

Dio Zagrepčana divi se složnosti kolektiva koji je uspio spriječiti otkaz trojici kolega.

- Stvarno je plemenito i predivno to što su napravili. Tako bi svi trebali funkcionirati kad vidimo da se negdje događa nepravda. Podržavamo ih u svemu što rade i očekuju. Kapa do poda za sve njih. Malo smeća nikome ne smeta kad je iz ovih razloga. Već godinama trpimo torture sa smećem, tako da je ova hrpica za to 'mačji kašalj' - naglasila je prolaznica Sara.

Ipak večernja šetnja Teslinom, Masarykovom ili Gundulićevom ulicom nije svim građanima više tako ugodna.

- Ovo je strašno. Nikako ne podržavam da se posao ne obavlja kako bi trebao. Sve ovo će ići na račun građana. Ako se ispune svi njihovi uvjeti, naši računi će rasti u nedogled. Kao da nam nije dosta što je skočio račun za vodu - kazao je Slavko dodavši da su očekivanja radnika nisu realna.

