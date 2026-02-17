Kontaktirali smo zagrebačku policiju kako bi doznali više detalja, no dobili smo tek šturi odgovor
'ŽENA JE VIKALA'
FOTO Drama u zagrebačkoj Areni: 'Policajci u civilu bacili su ljude na pod i stavili im lisice'
Čitanje članka: < 1 min
Čula sam kako žena viče, okrenula sam se i vidjela kako grupa muškaraca skače na druge koji su sjedili u kafiću. Shvatila sam da se radi o civilnoj policiji tek kad su one iz kafića polegli na pod i stavili im lisice, govori nam čitateljica koja je u ponedjeljak poslijepodne svjedočila drami u centru Arena.
- Brzo se sve odvilo. Policajci su uhićenima rekli neka spuste glave i tako su izašli s njima van - prepričava nam.
Kontaktirali smo zagrebačku policiju kako bi doznali više detalja, no dobili smo tek šturi odgovor.
- Radi se o redovnom postupanju - rekli su nam iz policije.
