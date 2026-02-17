Obavijesti

'ŽENA JE VIKALA'

FOTO Drama u zagrebačkoj Areni: 'Policajci u civilu bacili su ljude na pod i stavili im lisice'

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Drama u zagrebačkoj Areni: 'Policajci u civilu bacili su ljude na pod i stavili im lisice'
3
Foto: Čitatelj 24sata

Kontaktirali smo zagrebačku policiju kako bi doznali više detalja, no dobili smo tek šturi odgovor

Admiral

Čula sam kako žena viče, okrenula sam se i vidjela kako grupa muškaraca skače na druge koji su sjedili u kafiću. Shvatila sam da se radi o civilnoj policiji tek kad su one iz kafića polegli na pod i stavili im lisice, govori nam čitateljica koja je u ponedjeljak poslijepodne svjedočila drami u centru Arena.

Foto: Čitatelj 24sata

- Brzo se sve odvilo. Policajci su uhićenima rekli neka spuste glave i tako su izašli s njima van - prepričava nam.

Foto: Čitatelj 24sata

Kontaktirali smo zagrebačku policiju kako bi doznali više detalja, no dobili smo tek šturi odgovor.

- Radi se o redovnom postupanju - rekli su nam iz policije.

