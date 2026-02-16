Plenković o zabrani ustaških simbola u Zagrebu: 'Zaključak skupštine pravno ne vrijedi'

Premijer Andrej Plenković je nakon sastanka Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a osudio postupak DP-ovca Josipa Dabre i izvijestio je da je razgovarao s koalicijskim partnerima da će od Dabre tražiti da se takva praksa više ne ponavlja, te vjeruje da to neće ugroziti stabilnost koalicije.

„Osvrnuli smo se i na situaciju sa zastupnikom Josipom Dabro i pjevanja potpuno neprimjerene pjesme. Osuđujemo takvo Dabrino ponašanje koje nema mjesta za nekog tko obnaša tako važnu javnu dužnost. O tome sam danas razgovarao i s predsjednikom DP-a Ivanom Penavom i predsjednikom HSLS-a Darijom Hrebakom. Imat ćemo sastanak koalicije i zatražiti od zastupnika Dabre da se takva praksa ne događa, a pretpostavljam da će se i iz DP-a očitovati o tome.", izjavio je novinarima Plenković.

Takva stvar, ističe, 'ne bi trebala niti će ugroziti stabilnost koalicije, to je smiješno'.

Razumijemo reakciju HSLS-a s obzirom na vrijednosni sustav liberalnih stranaka, ali ništa manje nismo ni mi nezadovoljni s takvom situacijom nego što su i oni i vjerujemo da ćemo kroz dijalog naći rješenja koja će omogućiti nesmetano funkcioniranje i parlamentarne većine i Vlade jer želimo društvo temeljeno na tolerantnom i uključivom načelu”, inaglasio je Plenković.

HSLS-ovac Klasić na Odborima danas podržao Ružića za ministra

„Koalicija će funkcionirati dalje i uvjeren sam da će Alen Ružić dobiti potporu u petak u Saboru”, odgovorio je Plenković na pitanje ima li vladajuća većina dovoljno ruku s obzirom na 'prijetnje' HSLS-a. Kazao je da je Hrebak na službenom putu zbog čega sutra neće biti na sastanku vladajuće koalicije, ali mu je, napominje, dovoljan indikator to što je HSLS-ovac Darko Klasić na Odborima danas podržao Ružića za novog ministra.

Upitan je li mu neugodno da mu Dabro čini većinu u Saboru, Plenković je odgovorio da 'ovo nije puno drugačije od situacije lani i tu se očito treba malo disciplinirati'. „Bile su poklade, ne mogu ja to opravdavati ni izražavati razumijevanje niti simpatije. Takva vrsta pjevanja ne spada u katalog omiljenih pjesama bilo koga ovdje niti ikoga koga ja poznajem”, poručio je.

Na pitanje što ako se ovakva situacija ponovi, kazao je da se nadaju da neće. „A ne znam što više može biti. Svega nam se dogodilo u mandatu pa i ovo. Ovo nije najgora stvar koja nam se dogodila, loša je, ali nije najgora”, rekao je, napomenuvši da se u DORH-ovu istragu ne miješa i neka se o tome DORH očituje.

Plenković je odbacio i tezu da situacije poput veličanja Pavelića iz redova vladajuće većine i skretanje Hrvatske u desno postaje dio njegove ostavštine.

„Nema to nikakve veze ni sa mnom ni s mojom političkom ostavštinom. Ako netko ne pokladama, vjerojatno pod utjecajem alkohola, ničim izazvan pjeva takve pjesme, sigurno ih nisam pjevao ja ni HDZ i mi ne možemo odgovarati za nešto što netko radi slučajno, namjerno, greškom ili kako već želite. Nikakve to veze nema s mojom političkom ostavštinom. Moja politička ostavština bit će nešto puno krupnije i ozbiljnijem a to je jačanje hrvatske države, hrvatskog gospodarstva i standarda hrvatskih građana politikom modernog suverenizma u svim mogućim aspektima kojima smo se bavili”, istaknuo je Plenković.

To što jedan čovjek napravi njegova je osobna odgovornost, i to s koalicijom, čak ni s DP-om, a kamoli s nama nema veze. Ja ne mogu niti ću odgovarati za bilo koga drugoga, a kamoli za nekoga tko je napravio nešto s čime se ne slažu ni članovi njegove stranke, poručio je šef HDZ-a.

Zaključak Grada Zagreba ne proizvodi nikakve pravne učinke

Plenković je izvijestio i da su njihovi pravni eksperti analizirali zaključak zagrebačke Gradske skupštine iz studenog prošle godine o zabrani korištenja ustaških simbola u prostorima kojima upravlja Grad Zagreb te zaključili da taj 'politički zaključak' ne proizvodi nikakve pravne učinke.

„Stoga HDZ ni na razini Grada Zagreba niti na razini države neće pokretati nikakve ocjene ustavnosti niti zakonitosti jer je papir toliko bezvrijedan da to niti ne zavrjeđuje”, poručio je.

Pri tome, onima kojima Grad Zagreb onemogući njihove poslovne ili poduzetničke aktivnosti savjetovao je da zadovoljštinu traže sudskim putem.

Sve je pokrenuto nakon što je gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio da drugog koncerta Marka Perkovića Thompsona u zagrebačkoj Areni 28. prosinca neće biti, jer se više neće dopustiti uzvikivanje pozdrava 'ZDS' u javnim gradskim prostorima.