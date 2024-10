FOTO Dubrovnik se priprema za dolazak Zelenskog: Zabranjeno parkirati, makli su kante s ulica

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stiže u Dubrovnik gdje će sudjelovati na samitu kojeg organizira Ured predsjednika Vlade RH u svrhu potpore Ukrajini. Prvi mu je to službeni dolazak u Hrvatsku. Riječ je o trećem samitu u tom formatu - prvi je održan u kolovozu 2022. u Ateni, drugi u veljači 2024. u Tirani - a glavni je cilj dubrovačkog sastanka iskazati solidarnost i podršku zemalja jugoistočne Europe Ukrajini koja se već više od dvije i pol godine suočava s ruskom agresijom.

Dubrovnik se priprema na dolazak političke elite. Na samitu bi osim Zelenskog i Plenkovića trebali sudjelovati visoki dužnosnici dvanaest zemalja regije, među njima troje predsjednika, petero premijera i četvero ministara vanjskih poslova. Odaziv visokih dužnosnika zemalja regije na treći po redu samit, kako se doznaje, najveći je dosad.

Foto: Shannon Stapleton

Sudionici samita trebali bi prihvatiti zajedničku Dubrovačku deklaraciju o čijem se tekstu još pregovara. Glavne točke deklaracije, kako se doznaje, trebale bi uključiti osudu ruske agresije, podršku teritorijalnom integritetu Ukrajine uključujući i poluotok Krim, podršku mirovnom planu predsjednika Zelenskog, zahtjev za procesuiranjem ratnih zločina u Ukrajini, podršku eurointegracijama Kijeva i članstvu u NATO-u kad se za to steknu uvjeti, te podršku energetskoj sigurnosti i obnovi Ukrajine nakon završetka rata.

Na marginama samita Plenković i Zelenski trebali bi potpisati sporazum o suradnji između Hrvatske i Ukrajine kojim bi se formalizirale aktivnosti između dvije zemlje koje već postoje, osobito na području humanitarne pomoći, razminiranja i procesuiranja ratnih zločina. Kako se doznaje od izvora iz vlade, sporazumom bi se "pomoć koju Hrvatska već pruža Ukrajini stavila na dugoročne osnove."

Predsjednik Republike Zoran Milanović nije dobio pozivnicu za samit. Odbijenica je stigla u trenutku kada je pitanje hrvatskih vojnika u vojnoj misiji za Ukrajinu postala prvorazredno političko pitanje. Milanović ne podržava sudjelovanje vojnika u obučnim misijama ukrajinskih vojnika, a tvrdi da se NATO uključuje u rat na ukrajinskom teritoriju.

Kijev: Andrej Plenković i Volodimir Zelenski nakon sastanka obratili se medijima | Foto: Vlada RH/PIXSELL

Iz Grada su objavili posebne regulacije, od prometa, smeća, parkiranja i javnog prijevoza. Privremena regulacija u srijedu, 9. listopada, bit će na snazi od 6 sati ujutro pa sve do ponoći. Građane su zamolili da uklone svoja vozila s uličnih parkirališnih mjesta zbog privremene zabrane zaustavljanja i parkiranja u ulicama kralja Petra Krešimira IV, Druge dalmatinske brigade, Frana Supila, Ulici lza Grada, Hvarskoj ulici do raskrižja sa Zagrebačkom ulicom, gornji plato Žičare te garaža u ulici Frana Supila (Argentina).

Za potrebe parkiranja vozila stanovnicima navedenog područja i korisnicima PPK kartica bit će omogućeno besplatno parkiranje u garaži na Ilijinoj glavici, donji plato Žičara te parking Pile u periodu 8. listopada od 18 sati do 10. listopada u 8 sati. Nakon navedenog vremenskog perioda naplata parkiranja će se vršiti prema redovnom cjeniku.

U Duborvniku počele pripreme za summit Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Uklonit će i sve spremnike za komunalni i drugi otpad, male kante i velikih prijenosni kontejneri s ulica od petlje lijina Glavica (Zagrebačka ulica, Ulica Petra Bakića i Vladimira Nazora) do hotela Excelsior te ulica Petra Krešimira IV, Druge Dalmatinske brigade, Frana Supila i plato vrata od Ploča. Društvo Čistoća spremnike za komunalni otpad postavit će ponovno narednog dana, 10. listopada u jutarnjim satima.

Javni gradski prijevoz bit će besplatan za sve građane i posjetitelje, na svim gradskim linijama, i to u periodu od 6 do 23 sata.

- Autobusne linije 5 i 8 prometovat će prema standardnom redu vožnje te nepromijenjenom trasom kretanja. Sve linije koje voze sukladno Prigradskom voznom redu – ISTOK bit će preusmjerene preko Ilijine Glavice na magistralu, odnosno neće prometovati ulicama Zagrebačka, Petra Krešimira IV, Druge Dalmatinske brigade. Moguća su odstupanja u vremenima polazaka/dolazaka na svim autobusnim linijama zbog povremenog zastoja i zaustavljanja prometa - navode iz Grada.

U Duborvniku počele pripreme za summit Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Brod za Lokrum neće prometovati te otok neće biti otvoren za posjetitelje. S obzirom na to da se u srijedu očekuje povremeno potpuno zatvaranje prometa na državnoj cesti D8 te povremeni zastoji u prometu na području Dubrovnika, iz Grada su napomenuli svima koji toga dana imaju let sa Zračne luke Ruđera Boškovića da svoj odlazak prema zračnoj luci planiraju ranije u pogledu svojeg dolaska na prijavu za let te da prate službene obavijesti Zračne luke Ruđer Bošković i zračnog prijevoznika.