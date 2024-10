Zelenski stiže u Dubrovnik, grad objavio posebne upute: Morate ukloniti kante, parkirane aute...

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u srijedu će u Dubrovniku biti dio samita kojeg organizira Ured predsjednika Vlade RH u svrhu potpore Ukrajini.

Dubrovačke vlasti objavile su što sve čeka građane taj dan u gradu, ali i sve posebne regulacije, od prometa pa do parkiranja, javlja Dubrovnik Net.

"Za potrebe održavanja povoljnog stanja sigurnosti te javnog reda i mira u suradnji s Policijskom upravom dubrovačko-neretvanskom Grad Dubrovnik obavještava sugrađane o privremenoj regulaciji na dan 9. listopada od 6:00 sati do 24:00 sata istog dana:

- mole se svi građani da 9. listopada od 6:00 do 24:00 sata uklone svoja vozila s uličnih parkirališnih mjesta zbog privremene zabrane zaustavljanja i parkiranja u ulicama kralja Petra Krešimira IV, Druge dalmatinske brigade, Frana Supila, Ulici lza Grada, Hvarskoj ulici do raskrižja sa Zagrebačkom ulicom, gornji plato Žičare te garaža u ulici Frana Supila (Argentina).

Za potrebe parkiranja vozila stanovnicima navedenog područja i korisnicima PPK kartica bit će omogućeno besplatno parkiranje u garaži na Ilijinoj glavici, donji plato Žičara te parking Pile u periodu 8. listopada od 18:00 sati do 10. listopada u 8:00 sati.

Nakon navedenog vremenskog perioda naplata parkiranja će se vršiti prema redovnom cjeniku.

Uklanjanje kanta za smeće

- Dana 9. listopada u jutarnjim satima svi spremnici za komunalni i drugi otpad, male kante i velikih prijenosni kontejneri bit će uklonjeni iz ulica na području grada Dubrovnika kako slijedi: od petlje lijina Glavica (Zagrebačka ulica, Ulica Petra Bakića i Vladimira Nazora) do hotela Excelsior te ulica Petra Krešimira IV, Druge Dalmatinske brigade, Frana Supila i plato vrata od Ploča

Društvo Čistoća spremnike za komunalni otpad postavit će ponovno narednog dana, 10. listopada u jutarnjim satima.

Javni prijevoz

- Autobusna linija 5 i 8 gradskog prijevoznika Libertas navedenog dana prometovat će prema redovnom voznom redu s mogućim odstupanjima u vremenima polazaka/dolazaka zbog povremenog zastoja i zaustavljanja prometa.

- Prometovanje ulicom Druge Dalmatinske brigade na dan 9. listopada neće biti moguće za sve kategorije vozila, stoga će sve prigradske linije bit preusmjerene preko Ilijine Glavice dalje na magistralu.

Brod za Lokrum

- Na dan 9. listopada brod za Lokrum neće prometovati te otok neće biti otvoren za posjetitelje.

Promet na magistrali i prema zračnoj luci

- S obzirom na to da se 9. listopada očekuje povremeno potpuno zatvaranje prometa na državnoj cesti D8 te povremeni zastoji u prometu na području grada Dubrovnika skrećemo pažnju svima onima koji toga dana imaju let sa Zračne luke Ruđera Boškovića da svoj odlazak prema zračnoj luci planiraju ranije u pogledu svojeg dolaska na prijavu za let te prate službene obavijesti Zračne luke Ruđer Bošković i zračnog prijevoznika."

- Slijedom navedenog, molimo građane za strpljenje i suradnju s policijskim službenicima i djelatnicima Grada Dubrovnika na terenu - poručili su iz gradske uprave.