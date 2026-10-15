FOTO Dvoje mrtvih u povijesnim poplavama u Istanbulu

Dvije su osobe poginule u poplavama uzrokovanim najobilnijim kišama u Istanbulu otkako postoje mjerenja. Kiša je počela silovito padati u najvećem turskom gradu u srijedu ujutro te je jačala tijekom dana, uzrokujući kaos i iznenadne poplave. Snimke prikazuju kako brze bujice odnose automobile.

"Ovdje govorimo o najvećoj količini oborina u Istanbulu otkako je 1942. godine počelo vođenje evidencije", izjavio je guverner pokrajine Istanbul Davut Gül.

Foto: Murad Sezer

U poplavama su poginule dvije osobe, od kojih je jedna 14-godišnji dječak. Stradao je u strujnom udaru nakon što je ugazio u lokvu. Hitno je prevezen u bolnicu, no medicinsko osoblje ga nije uspjelo spasiti, priopćili su dužnosnici. Još tri osobe nalaze se na bolničkom liječenju.

Foto: Murad Sezer

Guverner je u srijedu navečer objavio da će škole biti zatvorene do ponedjeljka.

Pozvao je građane da ostanu kod kuće "osim ako je to apsolutno nužno", a onima koji žive u suterenskim stanovima savjetovao je da "noć provedu na sigurnijim, višim katovima".

Također je apelirao na stanovnike da se drže podalje od "potoka, podvožnjaka i drugih područja izloženih riziku od poplava".

Foto: Murad Sezer

Dramatične snimke objavljene na internetu prikazuju niz parkiranih automobila u sjevernoj četvrti Sarıyer kako upadaju u bujicu blatne vode koja ih odnosi. Druga snimka prikazuje spašavanje ljudi iz podivljale vode kroz prozor na prvom katu, dok se na trećoj vidi kako dvoje ljudi s kišobranima ulazi u 'žlicu' velikog bagera koji ih odvozi na sigurno.

Po prognozama, kiša bi mogla padati još danima.