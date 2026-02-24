Obavijesti

KRAH NARKOBOSA

FOTO 'EL Mencho' je ubijen zbog fatalne Marije? Kruže priče da ga je upravo ona izdala...

Narkobos 'El Mencho' ubijen je u nedjelju 22. veljače u posebnoj operaciji meksičke vojske. I dok Meksikom vladaju nemiri nakon njegove smrti, društvenim mrežama se proširila priča o fatalnoj Mariji Julisso
FOTO 'EL Mencho' je ubijen zbog fatalne Marije? Kruže priče da ga je upravo ona izdala...
Mnogi tvrde da je upravo Maria bila u vezi s narkobosom i da je vlastima otkrila njegovo skrovište. Na društvenim mrežama kruže fotografije na kojima je navodno ona s njim u noćnom klubu. Ipak, te vijesti nisu potvrdile niti meksičke, niti američke vlasti. | Foto: Instagram
