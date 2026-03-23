FOTO Evo koliko su od početka pandemije porasle cijene goriva

Cijene goriva od 2020. do 2026. prošle su velike promjene. Tijekom pandemije 2020. pale su na niske razine zbog smanjene potražnje, no već 2021. počinju rasti. Najveći skok dogodio se 2022. zbog rata u Ukrajini i poremećaja na tržištu, kada su dosegnute rekordne cijene. U godinama nakon toga cijene su se donekle stabilizirale, ali su ostale više nego prije pandemije. Kretanja do 2026. i dalje ovise o globalnim događajima, što znači da su oscilacije i dalje moguće.
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
2020. godine u ožujku cijena litre Eurosupera iznosila je 8,88 kuna, Eurodizela 8,87 kuna, plavog Eurodizela 8,62 i plina 3,86 kuna
Samo mjesec dana kasnije cijene goriva bile su rekordno niske na benzinskim postajama diljem Hrvatske. Cijena benzina iznosila je 7,86 kuna, dizela 7,47 kuna, a plina 3,45 kuna
Ovako je to izgledalo u listopadu 2021. godine: Cijena litre benzina iznosila je 11,40 kuna po litri, Eurodizela 11,45 kuna, plavog Eurodizela 6,23 kuna i plina 5,97 kuna
U listopadu 2021. godine cijena litre benzina iznosila je 11 kuna po litri, Eurodizela 11,10 kuna, plina 5,69 kuna
U travnju 2022. godine cijena litre benzina iznosila je 11,97 kuna po litri, Eurodizela 12,42 kuna, a plavog Eurodizela 8,54 kuna i plina 6,98.
U listopadu 2022. godine na benzinskim pumpama dizel je stajao 13,44 kuna, a benzin 11,10 kuna
Ovako je to izgledalo u svibnju 2023. godine: Cijena benzina iznosila je 1,32 EUR/l (9,95 kn/l), cijena dizela 1,23 EUR/l (9,27 kn/l), cijena plavi dizel 0,73 EUR/l (5,50 kn/l), cijena plina 1,04 EUR/kg (7,84 kn/kg)
Listopad 2023. godine: Cijena benzina iznosila je 1,51 eura po litri, cijena dizela 1,59 eura po litri
Stanje u kolovozu 2024. - 1,50 EUR/l za benzinsko gorivo, 1,39 EUR/l za dizelsko gorivo
A ovako je bilo u veljači 2024. Cijena benzin i dizel stajali su 1,49 eura.
Veljača 2025. godine: Cijena benzina iznosila je 1,51 eura po liti, dizela 1,43 eura po litri, plina 0,83 eura
U srpnju 2025. godine cijena benzina iznosila je 1,44 eura po litri, dizela 1,39 eura po litri
Cijena Eurosupera u ožujku 2026. godine iznosila je 1,50 eura po litri, Eurodizela 1,55 eura po litri
