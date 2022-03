FOTO Fascinantni projekt mosta koji spaja tunele iznad Cetine bit će gotov početkom 2023.

Fascinantni projekt izgradnje mosta iznad kanjona Cetine počeo je poprimati svoje obrise. Riječ je o dionici Omiške obilaznice u dužini od 1,1 kilometar, projektu 'teškom' 180 milijuna kuna.

Sam most dugačak je 216 metara, spaja tunele Komorjak i Omiš, a gradi se na visini od 70 metara. Obilaznicom će se riješiti nesnosne ljetne prometne gužve kroz Omiš, a predviđeni završetak radova je početkom 2023. godine.

- Unatoč svim izazovima koje imamo od pandemije, rata u Ukrajini, problemima sa dobavom materijala, eskalaciji cijena, svaki dan svjedočimo da unatoč tome naše investicije napreduju. Danas ćemo montirati jedan dio rasponske kontrukcije i do kraja godine ćemo završiti spajanje mosta. U prvoj polovici iduće godine završit ćemo cijeli projekt. Izgradnja cijele prometnice od Splita do Omiša koja će rasteretiti preopterećenu cestu D8 duljine je 21 kilmetar, a projekt je podijeljen u sedam faza glavne dionice plus osma faza rekonstrukcija stare trase ceste D8. Financiran iz sredstava EU što nam daje za pravo da očekujemo realizaciju. Ovakva metoda izgradnje mosta do sada nije rađena, iznimno je zahtjevna montaža ovog dijela. Ono što hoćemo do kraja godine je nastavak radova prema Dugom Ratu – kazao je predsjednik Uprave Hrvatskih cesta, Josip Škorić koji je zajedno s ministrom mora, pomorstva i infrastrukture Olegom Butkovićem i županom Splitsko-dalmatinske županije Blaženkom Bobanom danas obišao gradilište.



Most će, dodajmo, biti širok 11 metara, bit će dvotračni, sa dvije servisne trake. Djelovi mosta se rade u Italiji, svi materijali za djelove koji stižu iz Ukrajine su već ranije osigurani.

Ministar Butković kazao je kako je riječ o jednom od najvećih infrastrukturnih projekata u Splitsko-dalmatinskoj županiji te se očekuje da bi završetak cijele obilaznice mogao biti 2025. godine. Za neke dionice već su raspisani natječaji, ili će biti uskoro.

Butković je ovom prilikom komentirao i dron koji je pao u Zagrebu, odnosno različita mišljenja o tome je li 'nosio' eksploziv ili ne.

- Podaci koje je iznijelo Državno odvjetništvo nisu u nikakvom sukobu s onim što je rekao premijer – kazao je Butković. Na pitanje hoće li HDZ podržati Kolindu Grabar Kitarović u kandidaturi za šeficu NATO-a kazao je: "Ja hoću li je podržati? Podržat ću je u rodu, broju i padežu, tako je podržavam".

