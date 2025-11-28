Gasi internet! Ovo je zastupnica u parlamentu Republike Srpske

Zastupnica Ujedinjene Srpske u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Nikolina Šljivić, reagirala je na tvrdnje zastupnice Liste za pravdu i red, Zagorke Grahovac, koja je u parlamentu iznijela netočne informacije o Šljivićkinoj profesionalnoj kvalifikaciji. Grahovac je tvrdila da Šljivić nije pravnica već frizerka, što je Šljivić odlučno demantirala
„Moja diploma Pravnog fakulteta, državni ispit i sva službena dokumentacija nalaze se u kabinetu Narodne skupštine i u potpunosti potvrđuju moj profesionalni put,“ istaknula je Šljivić za Dnevni avaz.
Dodala je da je nevjerojatno da su neki mediji prenijeli neprovjerene i netočne informacije, posebno kada se radi o nečijim kvalifikacijama i integritetu.
„Ako je neko zaključio da sam frizerka samo zato što posjedujem suvremeni salon ljepote, to govori više o nivou njihovih zaključaka nego o meni,“ naglasila je zastupnica. Također je poručila da se neće spuštati na razinu uvreda i laži, jer takvo ponašanje nije dostojno institucija u kojima djeluje.
Nedavno je imenovana za vršiteljicu dužnosti zamjenika direktora Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, a ta je odluka stupila na snagu u srijedu.
Kako navodi Avaz, Šljivić je u dosadašnjem radu spadala među manje aktivne zastupnike, budući da se nije često javljala za riječ niti je postavljala zastupnička pitanja.
