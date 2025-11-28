Obavijesti

Galerija

Komentari 3
MOTAJ KABLOVE

Gasi internet! Ovo je zastupnica u parlamentu Republike Srpske

Zastupnica Ujedinjene Srpske u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Nikolina Šljivić, reagirala je na tvrdnje zastupnice Liste za pravdu i red, Zagorke Grahovac, koja je u parlamentu iznijela netočne informacije o Šljivićkinoj profesionalnoj kvalifikaciji. Grahovac je tvrdila da Šljivić nije pravnica već frizerka, što je Šljivić odlučno demantirala
Gasi internet! Ovo je zastupnica u parlamentu Republike Srpske
Foto Instagram
1/30
Foto: Instagram
Komentari 3

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025