KAKO TO? Zlatko Dalić vikendicu ne može legalizirati. Ali država mu je neće rušiti. Ovo su razlozi

To vam je suludo – rekao nam je u kratkom telefonskom razgovoru Nikola Novak, SDP-ov načelnik općine Nedelišće, komentirajući da se na području njegove općine ne ruše bespravni objekti jer su vlasnici podnijeli zahtjeve za legalizaciju koji nikada nisu riješeni, usprkos tome što se niti ne mogu legalizirati niti dobiti dozvole. Ali su tim postupanjem prekinuta rušenja.

Među takvim objektima je i onaj hrvatskog izbornika Zlatka Dalića, a sve detalje o tom otkriću 24sata možete čitati OVDJE.

Kada je čuo da radimo i priču o bespravnoj gradnji izbornika, načelnik Novak odlučio se povući. Sljedeći dan, kada smo došli na teren, javili smo mu se po dogovoru i u dogovoreno vrijeme, ali više nije odgovarao ni na pozive ni na poruke. Očito je odlučio da se ne želi miješati.

No njegova konstatacija je sasvim točna i pokazuje zakonsku rupu koja, uz postupanje Međimurske županije, omogućuje zadržavanje bespravnih objekata u zaštićenom regionalnom parku Mura-Drava. Dalićeva vikendica i prateće imanje nisu jedini bespravni. S te strane ceste koja povezuje Varaždin i Čakovec, u Kuršanskom lugu je 20-ak bespravnih kuća. Međutim, s druge strane ceste je otok u državnom vlasništvu na tzv. Varaždinskom jezeru i na njemu je par stotina bespravnih objekata. Na tom otoku će neke kuće država rušiti, a neki vlasnici su zaustavili uklanjanje na isti način kao i Dalić. Za njihove objekte podnesen je zahtjev za legalizaciju, ali ih Međimurska županija nikada nije riješila.

U Dalićevu slučaju zahtjev za legalizaciju podnio je prijašnji vlasnik još prije 13 godina. Htio je legalizirati staru kuću koju je izbornik nakon kupnje srušio. Prvo je 2018. završio novi objekt, a zatim ga je još proširio i dobio modernu vikendicu od 71 četvornog metra. Kroz sve to vrijeme Međimurska županija nije riješila zahtjev za legalizaciju. A Dalić je gradio u zaštićenom prirodnom području na zemljištu koje je sa starom kućicom kupio za manje od tri tisuće eura.

'Nezakonita zgrada ne može se ozakoniti ako...'

Sasvim je jasno da Međimurska županija ne može prihvatiti zahtjev za legalizaciju. Zakon zabranjuje legalizaciju gradnje u zaštićenim područjima koja nisu građevinska, a ovdje se radi o regionalnom parku. U postupku usvajanja su i dopune Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim građevinama. Njima će Vlada omogućiti da se zahtjevi za legalizaciju mogu podnositi bez vremenskog ograničenja. Međutim, i dalje se propisuje da se ne mogu ozakoniti objekti na području zaštićene prirode.

- Nezakonito izgrađena zgrada ne može se ozakoniti ako se nalazi na području površine izvan građevinskog područja u nacionalnom parku, parku prirode, regionalnom parku, park-šumi, strogom rezervatu, posebnom rezervatu, spomeniku prirode i spomeniku parkovne arhitekture, osim zgrade izgrađene u skladu s prostornim planom i zgrade izgrađene unutar tradicijske naseobine određene prostornim planom područja posebnih obilježja ili drugim prostornim planom – stoji i u novom prijedlogu izmjena zakona.

Dakle, legalizacija je zasad nemoguća. I sasvim bi normalno bilo da je Međimurska županija, koju vodi župan Matija Posavec, zato odbila zahtjeve za zakonito zadržavanje kuća u prostoru. No očito su procijenili da to nije politički mudro pa niti su prihvatili niti odbili zahtjeve. Tu mogućnost zakon uopće ne predviđa. Ali propisuje da Državni inspektorat treba prekinuti postupak uklanjanja dok se o zahtjevu za legalizaciju ne odluči.

Rješenje o uklanjanju

Inspektorat je već i Daliću i njegovim susjedima izdao rješenje o uklanjanju. Ali to je mrtvo slovo na papiru jer je postupak prekinut. Prekinut je sve dok odluku o njihovim zahtjevima ne donese županija. A ako odluku nisu donijeli 13 godina, vjerojatno je i neće donijeti. A sve to vrijeme bespravni objekti ostaju u prostoru i neće se rušiti, pa tako niti onaj izbornikov.

- Građevinska inspekcija Državnog inspektorata nadzorom je utvrdila da su građevine na zemljišnoj čestici izgrađene bez odgovarajućeg akta o građenju. Slijedom navedenog investitoru, odnosno vlasniku, doneseno je rješenje o uklanjanju. Za predmetnu građevinu nadležnom upravnom odjelu Međimurske županije podnesen je zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, koji postupak još nije završen, s danom 27. lipnja 2024., a slijedom gore navedenog doneseno je rješenje o prekidu postupka izvršenja inspekcijskog rješenja o uklanjanju – odgovorili su nam iz Državnog inspektorata o Dalićevu imanju.

Zadnja mogućnost legalizacije ostaje u tome da Međimurska županija na neki način ipak omogući zadržavanje bespravnih objekata u zaštićenom parku. Vlada je proglasila regionalni park Mura-Drava još prije 15 godina i ne može se prostornim planom neka područja izbaciti iz njega. Ali mogu na neki način propisati zadržavanje zatečenih objekata, što bi vjerojatno izazvalo bijes javnosti, ali i veselje bespravnih graditelja.

Iako su napravili prvi korak prema izmjeni prostornog plana Međimurske županije, iz uprave Matije Posavca još ne otkrivaju što će točno predložiti. A zasad taj prijedlog nije javan.

- Za navedeni prijedlog odluke zatraženo je mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene, odnosno strateške procjene utjecaja izmjene i dopune Prostornog plana Međimurske županije na okoliš. Odgovor se još uvijek čeka iz Uprave za zaštitu prirode kako bi se moglo pristupiti donošenju konačne odluke o izradi izmjene i dopune Prostornog plana Međimurske županije – odgovorili su nam o tome u kojoj je fazi izmjena plana.

Nema još konačne odluke

Kako još nije donesena konačna odluka o pokretanju izmjena, nisu bili decidirani hoće li predložiti neke prenamjene za prostore bespravne gradnje, pa i ono na kojem je Dalićeva vikendica.

- Koju namjenu će imati prostori iz spomenutih katastarskih čestica ovisit će o zahtjevima i mišljenjima javnopravnih tijela, prijedlozima i primjedbama drugih sudionika i korisnika prostora podnesenim u postupku izmjena i dopuna županijskoga Prostornog plana, kao i o stručnim i javnim raspravama, o postupku strateške procjene, suglasnostima nadležnih ministarstava i o zakonodavnom okviru. Takvi postupci su zbog obima sudionika i procedura veoma kompleksni, a posljedično i dugotrajni – odgovorili su na naš upit i o zemljištu Dalića, njegovih susjeda, kao i o državnom zemljištu na tzv. Varaždinskom jezeru.