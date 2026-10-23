FOTO Gori Orlovo gnijezdo! Turističko odredište koje su izgradili nacisti u plamenu

U petak kasno navečer izbio je veliki požar u Kehlsteinhausu (Orlovo gnijezdo) u Berchtesgadenu, javlja bayernwelle.de. Hitne službe su na terenu, te je gašenje požara u punom jeku. Pristup vatrogascima je otežan, a prema prvim informacijama trenutku požara nitko nije bio u zgradi.

Uzrok požara za sada nije poznat. Kehlsteinhaus, poznat i kao Orlovo gnijezdo, planinsko je zdanje smješteno na vrhu Kehlstein, na visini od oko 1834 metra, iznad bavarskog mjesta Berchtesgaden u Njemačkoj.

Foto: Čitatelj 24sata

Foto: Bergfex/webcam

Izgrađeno je 1938. godine kao reprezentativno mjesto za sastanke i primanje gostiju nacističkog vodstva, a projekt je bio povezan s 50. rođendanom Adolfa Hitlera.

Do zdanja vodi zahtjevna planinska cesta, a posljednji dio puta prolazi kroz tunel uklesan u stijenu i posebnim dizalom koje se uspinje kroz planinu. Iako se često povezuje s Hitlerom, on je ondje boravio relativno rijetko, a objekt nije bio njegovo glavno sjedište. Danas je Kehlsteinhaus turistička atrakcija s panoramskim pogledom na Alpe, ali i povijesno mjesto koje podsjeća na propagandu, arhitekturu i političku moć nacističkog režima.