Njemačka pritišće Hrvatsku zbog Crne Gore i članstva u EU

Njemačka vlada vrši pritisak na Hrvatsku kako bi brzo i konstruktivno riješila bilateralne sporove s Crnom Gorom koji prijete usporavanjem ili prekidom njezina pristupnog procesa Europskoj uniji, piše Euronews.

Četiri europska dužnosnika s izravnim saznanjima potvrdila su za Euronews kako je Berlin intervenirao strahujući da bi neriješena pitanja mogla ugroziti napredak zemlje koja se smatra najnaprednijom kandidatkinjom za članstvo.

Zagreb je ranije poslao popis od osam točaka s prigovorima koje traži da se riješe prije nego što Podgorica zaključi pregovore. Vlada kancelara Friedricha Merza ponudila je posredovanje u razgovorima, no ta ponuda još nije zaživjela u praksi, dok Berlin iza kulisa nastoji održati zamah proširenja.

Otvorena pitanja uglavnom proizlaze iz nasljeđa ratova devedesetih godina, a obuhvaćaju imovinsko-pravne zahtjeve i sporna granična pitanja.

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je uoči samita Europskog vijeća u Bruxellesu kako su to teme na koje se crnogorskim susjedima ukazuje godinama.

Plenković je naglasio da u posljednje dvije godine nije bilo nikakvog napretka te istaknuo kako je Hrvatska u pregovorima s Crnom Gorom bila izuzetno konstruktivna. Zagreb također napominje da su istraga ratnih zločina i odšteta žrtvama mjerila koja Podgorica mora ispuniti kako bi zatvorila pregovore.