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OTVORENA PITANJA

Njemačka pritišće Hrvatsku zbog Crne Gore i članstva u EU

Piše Filip Sulimanec,
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Njemačka pritišće Hrvatsku zbog Crne Gore i članstva u EU
Foto: Stephanie Lecocq
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Zagreb je ranije poslao popis od osam točaka s prigovorima koje traži da se riješe prije nego što Podgorica zaključi pregovore

Njemačka vlada vrši pritisak na Hrvatsku kako bi brzo i konstruktivno riješila bilateralne sporove s Crnom Gorom koji prijete usporavanjem ili prekidom njezina pristupnog procesa Europskoj uniji, piše Euronews.

Četiri europska dužnosnika s izravnim saznanjima potvrdila su za Euronews kako je Berlin intervenirao strahujući da bi neriješena pitanja mogla ugroziti napredak zemlje koja se smatra najnaprednijom kandidatkinjom za članstvo.

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Zagreb je ranije poslao popis od osam točaka s prigovorima koje traži da se riješe prije nego što Podgorica zaključi pregovore. Vlada kancelara Friedricha Merza ponudila je posredovanje u razgovorima, no ta ponuda još nije zaživjela u praksi, dok Berlin iza kulisa nastoji održati zamah proširenja.

Otvorena pitanja uglavnom proizlaze iz nasljeđa ratova devedesetih godina, a obuhvaćaju imovinsko-pravne zahtjeve i sporna granična pitanja.

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je uoči samita Europskog vijeća u Bruxellesu kako su to teme na koje se crnogorskim susjedima ukazuje godinama.

Plenković je naglasio da u posljednje dvije godine nije bilo nikakvog napretka te istaknuo kako je Hrvatska u pregovorima s Crnom Gorom bila izuzetno konstruktivna. Zagreb također napominje da su istraga ratnih zločina i odšteta žrtvama mjerila koja Podgorica mora ispuniti kako bi zatvorila pregovore.

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