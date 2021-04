Na autocesti A4 između čvora Komin i naplatne postaje Sv. Helena u smjeru Zagreba nalazi se predmet na cesti. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat.

U povodu blagdana Uskrsa zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7.5 tona vrijedit će na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju (zabrane nema na autocestama i državnoj cesti DC1): petak, 2.travnja, od 15 do 23 sata; subota, 3.travnja, do 15 do 23 sata; nedjelja, 4.travnja, od 15 do 23 sata i ponedjeljak, 5.travnja, od 14 do 23 sata.

Na A11 Zagreb-Sisak zbog radova zatvoren je izlaz sa čvora Jakuševec na autocestu A3 Bregana-Lipovac u smjeru Lipovca. Obilazak je na čvoru Velika Gorica-DC31-DC1-čvor Kosnica.

U petak i subotu, 2. i .3. travnja, na državnoj cesti DC106 Novalja-trajektna luka Žigljen te u zoni mosta Pag zbog snimanja filma promet će se zaustavljati povremeno, u kratkim vremenskim intervalima.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

Zbog povremeno pojačanog prometa i aktualnih kontrola na većini graničnih prijelaza moguća su čekanja u putničkom i teretnom prometu.

Na graničnim prijelazima sa Slovenijom, Macelj (Gruškovje), Bregana (Obrežje), Dubrava Križovljanska (Zavrč), Bregana Naselje (Slovenska Vas) na ulazu osobna vozila čekaju oko jedan sat.