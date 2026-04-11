FOTO Irska na nogama. 600 benzinskih ostalo bez goriva!

Naftni prosvjedi u Irskoj izbili su 7. travnja i ne smiruju se. Prosvjedi, koje uglavnom predvode poljoprivrednici, prijevoznici i radnici ovisni o transportu, uzrokovali su široke poremećaje u prometnim mrežama, lancima opskrbe gorivom i gospodarskim aktivnostima diljem zemlje. Oko 600 od 1.500 benzinskih postaja u Republici Irskoj ostalo je bez goriva.
Prosvjedi su izbili usred naglog porasta globalnih cijena energije, uglavnom povezanog s ratom u Iranu
Prosvjedi su izbili usred naglog porasta globalnih cijena energije, uglavnom povezanog s ratom u Iranu
U Irskoj su cijene goriva znatno pod utjecajem poreza, pri čemu porezi čine približno 59% cijene benzina i 52% cijene dizela od ožujka 2026. godine.
Irska vlada uvela je paket vrijedan 250 milijuna eura kojim su smanjene cijene benzina i dizela za 0,15 eura odnosno 0,25 eura po litri. Međutim, mnogi radnici u poljoprivredi, građevinarstvu i logistici tvrdili su da te mjere nisu dovoljne za rastuće operativne troškove.
Lokalne organizacije igrale su ključnu ulogu u mobilizaciji prosvjeda, a skupine poput „People of Ireland Against Fuel Prices” koordinirale su kolone vozila i prosvjede putem društvenih mreža.
