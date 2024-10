Pogledajte što će pogoditi Istru navečer! Digli su crveni alarm

Najviša razina upozorenja, crveno koje označava izuzetno opasno vrijeme, na snazi je za područje Istre, Kvarnera, riječke i Gospićke regije, i to zbog grmljavinskog nevremena, obilne kiše i orkanskih udara bure podno Velebita.

Meteorolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda prognoziraju da će u četvrtak biti pretežno oblačno s kišomm, mjestimice obilnom, osobito na Jadranu i krajevima uz njega gdje su mogući i lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Puhat će sjeveroistočni i sjeverni vjetar, dok će na Jadranu puhati umjereno i jako jugo i južni vjetar, dok će na sjevernom dijelu okrenuti bura u jačanju na jaku, a podno Velebita i olujnu s orkanskim udarima.

I ostatak je Hrvatske, osim na krajnjem istoku, pod meteoalarmom. Dalmacija zbog jakih udara juga, dok je u Zagrebačkoj i Karlovačkoj regiji na snazi zbog obilne kiše.

Temperatura zraka bit će između 10 i 15, na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 14 do 18, a uz dalmatinsku obalu od 18 do 23 °C.

U Istri se večeras očekuje pravi 'potop'. Kako prognoziraju meteorolozi DHMZ-a, bit će oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a mjestimice i obilnom oborinom, osobito navečer i u noći. Bura će jačati na umjerenu do vrlo jaku, na udare olujnu. More umjereno valovito i valovito, navečer prema otvorenome ponegdje jače valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 15 do 18 °C.

U Istarskoj županiji zbog obilne kiše vatrogasci su izašli na 22 tehničke intervencije, ispumpavali su vodu iz objekata te uklanjali grane i stabla s prometnica. Na intervencijama je kumulativno sudjelovalo 69 vatrogasaca s 29 vatrogasnih vozila iz JVP Umag, Poreč, Pazin, Buzet i DVD-a Novigrad i Vabriga.

Kako su iz DHMZ-a upozorili ranije, prognozirana obilna intenzivna oborina tijekom sljedeća tri dana mogla bi uzrokovati bujične i urbane poplave, a koje u nižim dijelovima slivova mogu uzrokovati visoke vodostaje rijeka s mogućim ulaskom u mjere obrane od poplava.

Nepovoljna hidrološka situacija krenula je u srijedu ujutro na sjevernom Jadranu, u Gorskom kotaru (primjerice rijeke Gornja Dobra i Kupa) te uz granicu sa Slovenijom, s pojavom bujičnih i urbanih poplava. S daljnjim razvojem vremena, očekuje se da će se situacija pogoršati tijekom noći i u nadolazećim danima, posebno u Lici (rijeke Otuča, Lika i Gacka), zadarskom zaleđu te u samom Zadru.

Obilne kiše prognozirane za kraj četvrtka, 3. listopada, i petak, 4. listopada, dodatno će povećati rizik od bujičnih poplava duž središnje i južne jadranske obale te u zaleđu. U nižim dijelovima slivova, očekuje se usporavanje toka rijeka, što će dovesti do porasta vodostaja i tijekom sljedećeg tjedna.

Europski centar za srednjoročne vremenske prognoza (ECMWF) za područja zapadne Slovenije, jadranske obale i zaleđa, Gorskog kotara i Like daje visoke izglede za obilne oborine (iznad 150 mm) u narednih deset dana od kojih će se glavnina ostvariti do ovog vikenda.

Velika količina oborine u kratko vrijeme može prouzročiti bujične i urbane poplave počevši od srijede u Istri, Gorskom kotaru i dalje uz granicu sa Slovenijom. Sa širenjem oborina, tijekom četvrtka postoji i mogućnost pojava bujica se širi na Liku, Dalmaciju i zaleđe.

Poseban naglasak meteorolozi stavljaju na Gornju Dobru (Ogulin), Otuču (Gračac), Liku, Gacku, Zrmanju, Zadar i zadarsko zaleđe. Tijekom noći s četvrtka na petak i u petak se takva mogućnost povećava i na području središnje i južne Dalmacije zbog razvoja konvektivnih oborina.