FOTO Kad je Milanović trenirao s Cro Copom... Na pola puta ga zamolio: Mirko, ajmo mi natrag

Listopad 2007. godine. Zoran Milanović je šef SDP-a i zagrijava se na Šestinama. Odjeven u kratke hlače i dugu majicu, isteže se i priprema. Rijetki vozači i prolaznici tog ranog jutra sa zanimanjem su se pitali koga to šef socijaldemokrata čeka. A on se dogovorio s Mirkom Filipovićem za zajednički trening. Cilj je bio pet kilometara uzbrdice do Kraljičina zdenca. No nakon nešto više od pola puta, Milanović je zamolio Cro Copa da se vrate. Fotografije je snimio fotoreporter PIXSELLA Sanjin Strukić.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Milanović, koji će u listopadu napuniti 58 godina, nedavno se požalio da više nije u formi kao nekoć.

- Nekad sam mogao trčati na Sljeme, ići biciklom na Biokovo nakon cijele noći kad sam bio premijer. I onda prijeđeš 50. i shvatiš da treba biti razuman i postaviti barijere. Neke stvari više ne možeš, a ne bi ni trebao, a drugo previše se sjedi, puno se pije. I onda moraš gledati hoćeš li izbaciti neke stvari. Nezdravo se živi i to je činjenica - rekao je Milanović nedavno.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL