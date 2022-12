FOTO Kao i 2018.: Nikolina je ponovno sjela za volan busa i vozila brončane Vatrene do Trga

Nikolina Žiljak jedna je od vozačica koje su te 'srebrne' 2018. godine sedam sati provele za volanom kada su Vatrene iz zračne luke vozile do Trga bana Josipa Jelačića na veliki doček.

Nikolina je i sada sjela za volan autobusa i vozila brončane Vatrene do Trga. Nasmijanu vozačicu snimile su u dresu hrvatske reprezentacije. Čini se kako je promijenila - frizuru, no volja za ponoviti vožnju iz 2018. je ostala tu.

Nikolina je ostala upamćena po tome što je 2018. odbila molbu kapetana Luke Modrića da i on sjedne za volan.

- To što sam vozila 'Vatrene' je bio uzbudljiv trenutak, profesionalno sigurno najuzbudljiviji. Iskreno: s obzirom da sam znala kolika je to odgovornost ja sam ponudu da vozim viceprvake svijeta najprije odbila! Ali brzo su me djeca odgovorila - rekla nam je tada Nikolina.

- Naravno da bi opet vozila naše nogometaše. Ali: kao prvake! Npr. 2038. prije mirovine pa da time zajedno stavimo toču na i! - rekla nam je tada.

