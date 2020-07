Nikolina Žiljak: Vozila Vatrene na dočeku 2018. i opet ću, ali oni će tada biti svjetski prvaci!

To su divni, normalni dečki. Modrić me molio da mu pustim da vozi bus, a Vida... Visio s busa. Šest sati smo putovali od aerodroma do Trga! A neki navijači su svih tih 20 km trčali uz autobus, priča Nikolina Žiljak

<p>Ovaj posao radim već 19 godina, a odabrala sam ga isključivo zahvaljujući svom ocu koji je imao privatnu firmu, pozdrav roditeljima! Tako je svoju priču za 24sata počela <strong>Nikolina Žiljak</strong> (39) - dama koja je 2018. vozila svjetske doprvake od aerodroma do Trga. Šest sati i bezbroj uspomena za cijeli život.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Šest sati za volanom s Modrićem & com!</strong></p><p>Već više od desetljeća Nikolina nije među privatnicima. Nekad je bila jedina vozačica u Dubravi.</p><p>- U ZET sam došla sasvim slučajno. Bilo je manje posla privatno pa sam odlučila doći u ZET i od 2009.-2015. bila sam jedina vozačica u Pogonu Dubrava. Sad nas ima puno više, 15-20.</p><p>Imati u busu <strong>Modrića, Brozovića, Mandžukića, Rakitića, Kramarića</strong>... Doživljaj!</p><p>- To što sam vozila 'Vatrene' je bio uzbudljiv trenutak, profesionalno sigurno najuzbudljiviji. Iskreno: s obzirom da sam znala kolika je to odgovornost ja sam ponudu da vozim viceprvake svijeta najprije odbila! Ali brzo su me djeca odgovorila.</p><p>I to bez biranja riječi.</p><p>- Rekli su mi: 'Mama, jesi ti normalna?! Pa to se događa jednom u životu, ako i tada'! I onda sam pristala. Po dolasku u Zračnu luku imali smo provjere, vozača i vozila. Tamo smo čekali 'Vatrene'. Spektakularno je bilo i na TV-u vidjeti kako su ih vatrogasci dočekali s mlazevima, a kamoli tek biti na licu mjesta i sve doživjeti.</p><p>Svi su htjeli na doček, ali nitko nije znao kakva će to spektakularna priča za sva vremena biti.</p><p>- U početku ni mi, ni sami 'Vatreni' nismo znali što nas zapravo očekuje. Iako su oni iz zraka mogli vidjeti koliko ih ljudi čeka na zagrebačkim ulicama. Ali moja kolegica <strong>Ana Golumić</strong> i ja definitivno nismo znale što nas čeka. Ona je prevozila 'prateć'u ekipu, a ja sam imala tu sreću da budem za volanom busa u kojem su bili Dalić, Modrić i ostali igrači. Već samim ulaskom u bus krenula je navala adrenalina koje ipak nema u svakodnevnoj profesionalnoj rutini.</p><p>Kavi su 'Vatreni'?</p><p>- Ma to su stvarno divni dečki koji su itekako imali razloga biti veseli i slaviti. Što god su radili, a bilo je i nepromišljenih situacija kao npr. stajanje na krovu i višenje iz autobusa, trebamo ih shvatiti i ne im zamjeriti. Prošlo je sve okay.</p><p>Je li bilo straha, s obzirom na slavu putnika?</p><p>- Straha nisam imala jer ga nisam smjela imati. Tek kad je sve prošlo i kad je sve bilo gotovo onda sam shvatila što se sve zapravo moglo dogoditi i koliki bi problem bio da se doista nešto i desilo.</p><p>Pola milijuna ljudi na ulicama. Sve se razvuklo '100 puta' duže nego što se planiralo.</p><p>- Zamislite da vozite kroz: mravinjak. I tako 20-ak kilometara. Znači doslovce čovjek na čovjeku, navijač na navijaču... A svi smo bili jedno. Ništa nije bilo bitno osim toga da smo svi bili: za 'Vatrene'!</p><p>- S obzirom da je ta vožnja, to putovanje, trajalo daleko više nego što smo svi mislili da će trajati, morali smo stati kod vatrogasaca u Savskoj i hvala im. Hvala im na dočeku, hvala im na okrjepi, hvala im što smo kod mogli otići na WC jer put je već trajao šest sati.</p><p>- Da, tamo nam se desilo to da nakon tog kratkog stajanja od ljudi koji su okružili autobus više nismo mogli dalje s mojim vozilom! I onda je sve na svoja leđa preuzela kolegica Ana koji također ide velika zahvala. Ana, obavila si veliki, vatreni posao!</p><p>- Najviše me se dojmilo to što su naši 'Vatreni' neposredni i normalni dečki. Luka Modrić je u jednom trenutku htio da mu dam da vozi autobus. Ne drže se da su iznad nekoga, da su bolji od drugih.</p><p>- Domagoj Vida je cijelim putem visio preko autobusa, ali to sam saznala tek poslije, na snimkama jer da sam znala odmah drukčije bih se ponašala!</p><p>- Veliko hvala policajcima, oni su obavili: velebni posao. Stalno su me pratili, stalno su me čuvali da u toj masi ljudi sve ostane kako treba. Bilo je navijača koji su izlijetali pred bus, ali policajci su obavili fenomenalan posao. Svaka čast onima među njima, a bilo ih je, koji su uz nas trčali: od aerodroma do Trga!</p><p>- Naravno da bi opet vozila naše nogometaše. Ali: kao prvake! Npr. 2038. prije mirovine pa da time zajedno stavimo toču na i! - rekla nam je Nikolina Žiljak.</p>