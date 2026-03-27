Obavijesti

News

Komentari 1
ORKANSKA OLUJA

FOTO Kaos u Zagrebu: 'Stablo se srušilo pred nama. Dijete mi je odmah krenulo plakati...'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Kaos u Zagrebu: 'Stablo se srušilo pred nama. Dijete mi je odmah krenulo plakati...'
8
Foto: čitatelj/24sata

Državni hidrometeorološkog zavod objavio je upozorenje na olujni vjetar s orkanskim udarima. S obzirom na takav vjetar i njegove posljedice, očekuju se poteškoće u prometu i drugdje u gradu

Išle smo u vrtić, a onda se stablo odjednom srušilo pred nama. Moje dijete je odmah krenulo plakati, ispričala nam je čitateljica iz Zagreba. Objasnila je da je dijete u vrtić vodila jer je morala ići raditi.

Foto: čitatelj/24sata

Prometnice u Zagrebu su u kaosu, stabla su porušena, lete crjepovi, a vatrogasci ne stižu sve sanirati odmah. 

- Vratile smo se odmah doma. Iako nam je vrtić blizu, sad shvaćam koliko smo bile glupe što smo izašle van - rekla nam je čitateljica.

Državni hidrometeorološkog zavod objavio je upozorenje na olujni vjetar s orkanskim udarima. S obzirom na takav vjetar i njegove posljedice, očekuju se poteškoće u prometu i drugdje u gradu.

Foto: čitatelj/24sata

Broj vatrogasnih intervencija porastao je preko noći s oko 100 na više od 300 pa vatrogasci u ovom trenutku ne stižu ukloniti sva srušena stabla, dignute krovove i skele zbog kontinuiranog jakog vjetra.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026