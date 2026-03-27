FOTO Kaos u Zagrebu: 'Stablo se srušilo pred nama. Dijete mi je odmah krenulo plakati...'

Išle smo u vrtić, a onda se stablo odjednom srušilo pred nama. Moje dijete je odmah krenulo plakati, ispričala nam je čitateljica iz Zagreba. Objasnila je da je dijete u vrtić vodila jer je morala ići raditi.

Prometnice u Zagrebu su u kaosu, stabla su porušena, lete crjepovi, a vatrogasci ne stižu sve sanirati odmah.

- Vratile smo se odmah doma. Iako nam je vrtić blizu, sad shvaćam koliko smo bile glupe što smo izašle van - rekla nam je čitateljica.

Državni hidrometeorološkog zavod objavio je upozorenje na olujni vjetar s orkanskim udarima. S obzirom na takav vjetar i njegove posljedice, očekuju se poteškoće u prometu i drugdje u gradu.

Broj vatrogasnih intervencija porastao je preko noći s oko 100 na više od 300 pa vatrogasci u ovom trenutku ne stižu ukloniti sva srušena stabla, dignute krovove i skele zbog kontinuiranog jakog vjetra.