MILJENIK BUCALOVIĆA PLUS+

Obitelj pilota udomila je letača! 'Čvorka Srećka smo spasili, a sad s nama ide i na ljetovanja'

Piše Petra Mustać,

Ljiljana i Milenko Bucalović iz Zagreba na godišnjem odmoru spasili su malu pticu koja je uz njih naučila imitirati i ljudski govor. ‘Oboje smo piloti. Logično je da u našoj obitelji sve leti, pa i ljubimac’, kažu