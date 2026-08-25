Obitelj pilota udomila je letača! 'Čvorka Srećka smo spasili, a sad s nama ide i na ljetovanja'
Ljiljana i Milenko Bucalović iz Zagreba na godišnjem odmoru spasili su malu pticu koja je uz njih naučila imitirati i ljudski govor. ‘Oboje smo piloti. Logično je da u našoj obitelji sve leti, pa i ljubimac’, kažu
Zove se Srećko i stvarno je imao sreće. Naime, star jedva 12 dana, aterirao je u jedan posedarski smokovik, gdje ga je našla Ljiljana Bucalović (55) iz Zagreba te ga spasila od sigurne smrti. Dvije godine poslije toga u udomiteljskoj obitelji, u kojoj su i muž i žena piloti, Srećko se snašao odlično. Toliko mu je dobro da se upravo vratio s ljetovanja iz Posedarja u Zagreb. Kroz šalu nam sve to pričaju supružnici Bucalović. Kažu kako u njihovoj obitelji sve može letjeti osim mačaka koje žive s njima ili u njihovu okruženju.