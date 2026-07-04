FOTO Keleminec stigao pred stan Dalije Orešković. Ona ga poslužila keksima i pelinom

Evo Keleminca ispred moga doma, opet. Da je Kelemincu stalo do branitelja, u čije ime navodno prosvjeduje, ne bi bio ovdje, već bi prosvjedovao bi ispred Hrvatskog sabora protiv HDZ-ove većine koja je nedavno odbila prijedlog stranke Možemo, kojeg sam i ja podržala, da se ispravi nepravda prema braniteljima koji primaju manje mirovine, iako su osim braniteljskog staža, nakon Domovinskog rata ostvarili i mirovinski staž te su uplaćivali u sustav mirovinskog osiguranja, dakle dakle dali su nam više, a država im daje manje, napisala je na Facebooku saborska zastupnica Dalija Orešković te objavila da se Dražen Keleminec ponovno pojavio ispred njezina doma.

Foto: Facebook

- Ali ne. Keleminac opet ispred moga doma napada sve što bi trebali biti civilizacijski, moralni i državotvorni temelji naše Hrvatske. Naravno, uz prisutnost policije. Da je država postupila po prijedlogu Splitske policije koja je nakon što ih je Keleminac nedavno na prosvjedu protiv Borisa Dežulovića napao, te je zbog toga tražila da se Klemincu odredi zatvor, Keleminac danas ne bi bio ovdje. No Plenkoviću je u interesu da je Keleminac danas tu - napisala je.

Foto: Facebook

- Kako bi naglasila apsurd ove situacije, Kelemincu sam pripremila Keleminčevo. Ponudila sam mu Domaćica kekse i Pelinkovac, uz poruku koju možete pročitati u prilogu. A s ozbiljnim posljedicama ovakvog iživljavanja obračunat ću se s onima koji su za to odgovorni, s Plenkovićem i HDZ-om. U utorak u sabornici, u slobodnom iznošenju stajališta - napisala je Orešković koja je Kelemincu ispred ulaznih vrata zgrade ostavila dvije kutije Domaćica keksa i Pelinkovac.