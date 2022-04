FOTO Klimatski marš u središtu Zagreba: 'Okrenimo se obnovljivim izvorima energije'

Klimatski marš je organiziran u povodu Dana planeta Zemlje. Sudionici su se okupili ispred HNK te su u glasnoj povorci s transparentima i bubnjevima krenuli središtem Zagreba: Frankopanskom, Ilicom, Trgom bana Jelačića i Praškom do Zrinjevca.

Marš u subotu je u središtu Zagreba organizirala okolišna inicijativa Extinction Rebellion Zagreb kao reakciju na goruće pitanje klimatske krize, a sudionici su od Vlade zatražili okretanje obnovljivim izvorima energije.

Uzvikivali su da sada žele klimatsku pravdu, da je jedina nada - klimatska pravda, a jedina solucija - revolucija. Nosili su i transparente na kojima je pisalo: "Sustavne promjene - Ne klimatske promjene", "ZA globalni mir - ZA klimatsku pravdu - ZA društvenu pravdu", "Ne postoji zeleni kapitalizam", "Manje rada na poslu - Više rada na okolišu - Skratimo radni tjedan".

- Primarno želimo potaknuti građane da se oni sami uključe u rješavanje klimatske krize s obzirom na to da smo u zadnjem maršu imali zahtjeve za Vladu koje oni nisu ispunili - izjavila je novinarima Magdalena Škoda iz inicijative Extinction Rebellion Zagreb. Podsjetila je da su to bili zahtjevi da se proglasi klimatska kriza koja još uvijek nije u Hrvatskoj objavljena, te da se u školskom sustavu naglašava problem klimatske krize. Škoda je istaknula i kako su hrvatski znanstvenici objavili apel koji hrvatski političari vjerojatno nisu niti pročitali.

Sudionici marša bili su i aktivisti Zelene akcije i Greenpeacea.

Predsjednik Zelene akcije Luka Tomac Hini je izjavio da marš pokazuje koliko su građani zabrinuti za klimatske promjene i koliko su se voljni aktivirati. No, istaknuo je da to što sami mogu napraviti - ima doseg te je na Vladu "prebačena loptica" u smislu kreiranja ambicioznih klimatsko- energetskih politika koje nas, dodao je, puno prije nego što to Vlada sada planira dovode do niskougljičnog društva. Radi se, kaže, o politikama koje na prvo mjesto stavljaju energiju sunca i vjetra, a ne ulaganja u fosilne projekte poput nastavka korištenja ugljena, novih LNG projekata i novog bloka nuklearne elektrane Krško.

- Treba nam brza energetska tranzicija jer je to jedini način i da dosegnemo energetsku neovisnost i izbjegnemo postojeće i buduće krize - poručio je Tomac.

Direktor ureda Greenpeacea u Hrvatskoj i Sloveniji Zoran Tomić Hini je izjavio kako je "ova godina obilježena dvjema velikim krizama koje se tiču fosilnih goriva - a to je ovaj nesretni rat u Ukrajini i galopirajuće klimatske promjene koje nam već desetljećima pomalo dolaze glave".

- Potrebna je radikalna promjena - moramo se okrenuti obnovljivim izvorima energije, pogotovo energiji sunca, a ne plinu, nafti i ugljenu - poručio je Tomić

