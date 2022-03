Noćni marš za ženska prava: 'U koroni smo vidjeli koliko su žene zapravo loše plaćene!'

Noćni marš središtem Zagreba održan je u utorak navečer, na Međunarodni dan žena, a mnoštvo građana marširalo je za radnička i reproduktivna prava žena, protiv nasilja u obitelji i seksualnog nasilja nad ženama, ali i protiv militarizma i ratnih huškanja.

Noćni marš za 8. mart ponovno je organizirao feministički kolektiv “fAKTIV” pod sloganom "Danas marš, sutra štrajk!", kojim se u prvom redu željelo ukazati na nedostatno plaćeni ženski rad te istaknuti generalni štrajk žena kao krajnje oruđe za postizanje radne ravnopravnosti.

- Pogotovo smo u korona-krizi vidjeli koliko su žene loše plaćene - od čistačica do medicinskih sestara - istaknula je članica fAKTIV-a Vedrana Bibić. Marš se, poručila je, održava i za sve migrantkinje, izbjeglice iz Ukrajine i drugih zemalja, kao i za sve umirovljenice koje žive u siromaštvu jer "siromaštvo u Hrvatskoj ima žensko lice i lice starice".

I ove se godine marširalo za pravo na pobačaj, a članice kolektiva podsjetile su da je još 2017. Ustavni sud naložio vladajućima da u roku dvije godine donesu novi zakon o pobačaju.

- Pobačaj postaje sve nedostupniji zbog tzv. priziva savjesti koji koristi više od polovine liječnika - ustvrdila je Bibić, problematizirajući savjetovanja koja se prije pobačaja najavljuju u sklopu novog zakona. 'Ministar pušta probne balone i spominje savjetovanje, kao da žene nisu odrasle osobe koje same mogu odlučivati o svome životu', rekla je.

Osvrnula se na čestitku premijera Andreja Plenkovića koji je ove godine zahvalio ženama "što njeguju obiteljske vrijednosti", poručivši mu da se "8. mart ne bavi obiteljskim vrijednostima nego borbom radnica za svoja prava". Članice fAKTIV-a poručile su također da maršem slave borbu feminističkih inicijativa i žena koje su zadnjih godina mijenjale zakone u Hrvatskoj i regiji progovorivši otvoreno o seksualnom nasilju.

Zbog njihovih svjedočanstava u proteklih šest godina promijenio se medijski diskurs te se drugačije gleda na seksualno nasilje, rekla je Bibić. No, nisu se, kaže, promijenila ženska radnička prava, te i dalje treba graditi svijet u kojemu će se vrednovati ženski rad.

Članica kolektiva Josipa Tukara Komljenović istaknula je nezadovoljstvo trenutnim položajem žena u Hrvatskoj "na čijim je leđima većina neplaćenog rada u kući". "Ugovori po kojima žene rade i dalje su vrlo nesigurni. Žene obavljaju 83 posto kućanskog rada. I dalje u velikom broju slučajeva doživljavaju nasilje, od nasilja u obitelji do seksualnog nasilja", istaknula je.

Smatra da su današnje generacije djevojaka naprednije od onih početkom 1990-ih kada se u Hrvatskoj dogodila retradicionalizacija, što, ističe, pokazuje i njihov odaziv na Noćni marš. "Njihov odaziv pokazuje da staju uz feminizam i žele se boriti za svoja prava", ocijenila je Tukara Komljenović.

Sudionici su poručili da marširaju i protiv imperijalizma, militarizma, rata i ratnih huškanja u ime graničnih režima, nacija i kapitala. Marširajući, prisjećaju se, kažu, svakog izgubljenog života od istoka Europe preko Tovarnika i Šida sve do Mediterana. Kako se doznaje u PU zagrebačkoj, marš središtem Zagreba, od Trga žrtava fašizma do Zrinjevca, bio je prijavljen policiji i do sada nije evidentiran nijedan incident.

Povorka se kretala rutom Ulica Franje Račkog - Jurišićeva - Trg bana Josipa Jelačića - Ilica - Gundulićeva - Masarykova - Teslina - Zrinjevac, a na maršu su sudjelovala i poznata lica iz svijeta politike, među kojima i saborski zastupnici Urša Raukar-Gamulin (Možemo!) i Peđa Grbin (SDP).