FOTO Ledena kiša rušila stabla: Odgađa se početak polugodišta u nekim školama u Kninu...
Kraljevski grad oporavlja se od posljedica nevremena koje je donijelo ledenu kišu i paraliziralo grad. U dvije škole odgađa se početak polugodišta. "Ministarstvo obrazovanja odobrilo je zahtjev Šibensko-kninske županije za odgodom u dvije osnovne škole u Kninu. Razlog su i dalje djelomično zaleđena školska dvorišta te porušena i oštećena stabla s kojih otpada granje, što predstavlja prijetnju sigurnosti djece i školskog osoblja", piše Net.hr...