FOTO Kolaps na A3: Kamioni stoje u kilometarskoj koloni

Zbog prometne nesreće i pojačanog prometa teretnih vozila došlo je do zastoja na autocesti A3 u smjeru graničnog prijelaza Bregana, izvijestili su iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Prometna nesreća dogodila se na 3. kilometru i 200 metara autoceste, između čvorova Sveta Nedelja i Samobor, na kolniku u smjeru Bregana. Promet se na tom dijelu vodi po dvije prometne trake, uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

Foto: HAK

Zbog pojačanog priljeva teretnih vozila kod čvora naplate cestarine Bregana, stvorila se kolona duga oko četiri kilometra u smjeru granice. Kolona se i dalje povećava.

Iz HAK-a pozivaju vozače na dodatni oprez, prilagodbu brzine uvjetima na cesti te strpljenje zbog mogućih duljih zastoja.