FOTO Prometni kolaps na A3: Veliki zastoj teretnih vozila, kolona kilometarska
FOTO Kolaps na A3: Kamioni stoje u kilometarskoj koloni
Zbog prometne nesreće i pojačanog prometa teretnih vozila došlo je do zastoja na autocesti A3 u smjeru graničnog prijelaza Bregana, izvijestili su iz Hrvatskog autokluba (HAK).
Prometna nesreća dogodila se na 3. kilometru i 200 metara autoceste, između čvorova Sveta Nedelja i Samobor, na kolniku u smjeru Bregana. Promet se na tom dijelu vodi po dvije prometne trake, uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.
Zbog pojačanog priljeva teretnih vozila kod čvora naplate cestarine Bregana, stvorila se kolona duga oko četiri kilometra u smjeru granice. Kolona se i dalje povećava.
Iz HAK-a pozivaju vozače na dodatni oprez, prilagodbu brzine uvjetima na cesti te strpljenje zbog mogućih duljih zastoja.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+