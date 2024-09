FOTO Krvavi napad na Ukrajinu: 'Rusi su mu pobili cijelu obitelj!'

Nakon današnjeg ruskog napada, jedini čovjek koji je preživio s ove fotografije je otac. Majka Jevhenija te kćeri Jarina, Darina i Emilija su poginule. Poginule su u vlastitom domu, objavio je ukrajinski parlamentarac Oleksej Gončarenko nakon jučerašnjih ruskih nemilosrdnih bombardiranja na Ukrajinu. U njima je poginula i obitelj koju je objavio Gončarenko. Najstarija Emilija imala je tek 21 godinu i radila je u gradonačelnikovu uredu na projektu Lavov - glavni grad mladih 2025.

Rusija je napala Kijev raketama i Lavov dronovima, blizu poljske granice. Prema posljednjim informacijama, u Lavovu je poginulo sedmero ljudi, a najmanje 30 ih je ozlijeđeno. Cijela Ukrajina bila je pod uzbunom za zračni napad. Rusija se još nije oglasila o napadu. Moskva je više puta poručila da cilja ukrajinsku vojnu, energetsku i prometnu infrastrukturu, a ne civile.

Foto: ROMAN BALUK/REUTERS

Gradonačelnik Lavova izvijestio je kako je u napadu poginulo i troje djece, a uništene su neke od važnih povijesnih zgrada u samom središtu grada, nedaleko od granice s Poljskom. Ovaj napad je došao samo dan nakon što su Rusi pogodili Poltavu s dvije balističke rakete i ubili najmanje 50 ljudi. U tom je napadu poginula 14-godišnja djevojčica, a još petero djece je ranjeno.

Rusija je posljednjih desetak dana napadala Ukrajinu sa stotinama projektila i bespilotnih letjelica, a neki ruski vojni blogeri smatraju da je to odgovor Moskve na nedavni upad Kijeva na ruski teritorij.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:12 Ruski napad na Ukrajinu | Video: 24sata/reuters

U međuvremenu Ukrajinu su potresle i političke ostavke. Tako je s mjesta ministra vanjskih poslova odstupio Dmitro Kuleba, koji je bio značajan Zelenskijev saveznik na zapadu i čovjek koji mu je osiguravao naoružanja sa zapada. Kulebino otkazno pismo je na Facebooku objavio predsjednik parlamenta Ruslan Stefančuk. Njegova ostavka dolazi uoči očekivanog posjeta Zelenskog SAD-u ovoga mjeseca, gdje se očekuje da će prisustvovati Općoj skupštini Ujedinjenih naroda i sastati se s američkim predsjednikom Joeom Bidenom.

Foto: ROMAN BALUK/REUTERS

Uz njega, ostavku je dao i ministar u ukrajinskoj vladi zadužen za domaću proizvodnju oružja u ratu s Rusijom s još dvojicom ministara. Zastupnici će razmotriti zahtjeve za ostavkom ministra za stratešku industriju Oleksandra Kamišina, ministra pravosuđa Denisa Maljuske i ministra okoliša Ruslana Strileca, no to je sve formalnost. Kamišin je imenovan na dužnost u ožujku 2023. i predvodio je napore Ukrajine da pojača obrambenu proizvodnju oružja, od napadačkih bespilotnih letjelica do projektila dugog dometa dok se kijevske snage bore protiv ruske vojske, puno bolje naoružane i brojnije. U godini nakon početka sveobuhvatne invazije Kremlja u veljači 2022., isprofilirao se kao učinkoviti ratni vođa koji upravlja nacionalnom željeznicom, vitalnom logističkom arterijom i za civile i za vojsku.

Foto: ROMAN BALUK/REUTERS

Uz ministre, ostavke su dali i dva ukrajinska potpredsjednika i šef Državnog fonda za imovinu i visoki dužnosnik u Predsjedničkom uredu Zelenskog. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su promjene u vladi, do kojih dolazi u ključnom trenutku sukoba, nužne kako bi je se ojačalo i kako bi se postigli rezultati potrebni Ukrajini.

- Jesen će biti izuzetno važna za Ukrajinu. A naše državne institucije bi trebale biti tako postavljene da Ukrajina postigne sve rezultate koji su nam potrebni, za sve nas - rekao je Zelenski.

Foto: ROMAN BALUK/REUTERS

David Arahamija, viši zastupnik Zelenskijeve stranke, u utorak je rekao da će doći do "većeg resetiranja vlade", u kojem će se promijeniti više od pola ministara.

Vojni i međunarodni stručnjak Marinko Ogorec smatra kako su ruski napadi pokazali da se konsolidirala ruska obavještajna služba.

- Ruska vojska je došla k sebi i počela funkcionirati. Ovi napadi ne bi bili mogući bez obavještajne službe. Napad na Poltavu je bio u trenutku kad se tamo nalazila velika skupina posebno uvježbanih vojnih lica. Ako će se Ukrajinci morati povući iz Kurska, to bi bio veliki poraz za Kijev jer bi se cijela njihova ofenziva smatrala beskorisnom. Rusi imaju specifičnost koja je ostala od 2. svjetskog rata. Kvantitetom nadomještaju kvalitetu. Pa tako rusko oružje nije dobro poput zapadnog, ali je jednostavnije za korištenje i jeftinije pa oni proizvode mnogo toga - rekao je Ogorec.

Za ostavke ministra, smatra Ogorec, riječ je o ozbiljnom poremećaju linije vojnog zapovijedanja.