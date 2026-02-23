Obavijesti

News

TROJE OZLIJEĐENIH

FOTO Novi ruski udar na Odesu: Dron ubio dvoje ljudi

Piše HINA,
FOTO Novi ruski udar na Odesu: Dron ubio dvoje ljudi
Foto: Nina Liashonok

U ruskom napadu na južnu ukrajinsku regiju Odesu tijekom noći ubijene su dvije osobe, a tri su ozlijeđene, priopćili su u ponedjeljak ukrajinska hitna služba i vladin dužnosnik

Dvije su osobe poginule kad je ruski dron pao na odmorište za kamione i izazvao požar, priopćila je služba na Telegramu.

Ministar infrastrukture Oleksij Kuleba objavio je na Telegramu da je Rusija napala lučku infrastrukturu u Odeskoj regiji.

Aftermath of a Russian drone attack in Odesaa region
Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

"Ovo je još jedan udarac civilnoj logistici i lučkoj infrastrukturi. Rusija sustavno napada objekte koji nemaju vojnu svrhu, pokušavajući potkopati gospodarstvo regije i zemlje u cjelini", rekao je Kuleba.

Rekao je da je skladište za teretni prijevoz oštećeno.

Odeska regija, veliko brodarsko središte s terminalima u crnomorskim lukama Odesa, Čornomorsk i Pivdenji, meta je napada od prvih dana ruske invazije 2022. godine.

Rusija je naglo povećala intenzitet svojih napada na crnomorske luke krajem 2025. godine kada je predsjednik Vladimir Putin zaprijetio da će "odsjeći Ukrajinu od mora".

Aftermath of a Russian drone attack near Chornomorsk
Foto: Nina Liashonok

Izvor iz prometne industrije, koji je tražio anonimnost zbog osjetljivosti pitanja, rekao je Reutersu prošli tjedan da su napadi na odeske luke u posljednjih nekoliko mjeseci smanjili njihov izvozni kapacitet do 30% u odnosu na predratnu razinu.

