STIGAO I PLENKOVIĆ

FOTO Lideri zemalja EU-a u Kijevu obilježili četiri godine od ruske invazije na Ukrajinu

Ursula von der Leyen i Antonio Costa zajedno sa Volodimirom Zelenskijem odali počast žrtvama rata i potvrdili nastavak financijske i vojne potpore, dok su Mađarska i Slovačka blokirale 20. paket sankcija Rusiji i plan pomoći Ukrajini vrijedan 90 milijardi eura.
Visoki dužnosnici Europske unije pridružili su se ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskiju u utorak u Kijevu kako bi obilježili četiri godine od ruske invazije na zemlju, potvrđujući time podršku Europe ratom razorenoj zemlji. | Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
