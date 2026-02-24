Rat u petoj godini, EU čelnici obećali nastavak pomoći Kijevu

Europski čelnici obećali su u utorak da neće napustiti Ukrajinu dok ruska invazija ulazi u petu godinu, ali su podjele među članicama Europske unije zasjenile obljetnicu izbijanja najvećeg rata na kontinentu u desetljećima. Mađarska i Slovačka blokirale su 20. paket sankcija Europske unije protiv Rusije, kao i plan financijske pomoći Ukrajini od 90 milijardi eura.

Očekivalo se da će paket, koji uključuje 60 milijardi eura za ukrajinsku vojsku, dobiti formalno odobrenje nakon što su ga čelnici EU-a podržali u prosincu.

No Mađarska, uz podršku Slovačke, uložila je veto na mjere, a kao razlog je navela prekid isporuke ruske nafte naftovodom Družba kroz Ukrajinu.

Budimpešta optužuje Kijev za blokiranje plinovoda iz političkih razloga, dok ukrajinski dužnosnici tvrde da su poremećaji od kraja siječnja uzrokovani ruskim bombardiranjem.

Predsjednik Volodimir Zelenski, suočen sa sve većim pritiskom Sjedinjenih Država da osigura mirovni sporazum, više je puta pozvao saveznike Kijeva da postrože sankcije Moskvi i pošalju više oružja, budući da ruski predsjednik Vladimir Putin ne pokazuje znakove da planira završiti rat.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa doputovali su u Kijev vlakom, a pridružilo im se nekoliko lidera iz država članica, uključujući hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, te čelnike Danske, Švedske i Finske, ali im se nisu pridružili čelnici zapadnih vlada.

Čelnici prisutni u Kijevu sastali su se u formatu takozvane koalicije voljnih, a britanski premijer Keir Starmer sudjelovao je putem video veze.

Britanija je u utorak sankcionirala naftovodnog diva Transnjeft i još gotovo 300 ruskih entiteta, u onome što je opisala svojim najvećim paketom mjera od prvih mjeseci rata.

"Kada govorimo o razgovorima, postoji jedna osoba koja stoji na putu napretka u tim razgovorima, a to je Putin i nitko osim Putina", rekao je Starmer.

Njemački kancelar Friedrich Merz, koji se također pridružio sastanku na daljinu, rekao je da je ključno "presušiti rusko ratno financiranje" osiguravanjem 20. paketa sankcija EU-a Moskvi.

"Moramo biti vrlo jasni. Ovaj rat će završiti tek kada Putin shvati da ne može pobijediti", rekao je Merz.

Von der Leyen je rekla u Kijevu da će EU ispuniti svoje obećanje o zajmu od 90 milijardi eura za Ukrajinu, "na ovaj ili onaj način".

U obraćanju Europskom parlamentu putem videopoziva iz Kijeva, Zelenski je pozvao 27 članica EU-a da nastave braniti europski način života, dodavši da će članstvo Ukrajine u EU biti jamstvo buduće sigurnosti Ukrajine nakon potpisivanja mirovnog sporazuma.

EU razmatra načine kako bi Ukrajini pružio barem neke pogodnosti članstva prije nego što provede brojne ekonomske, demokratske i pravosudne reforme potrebne za punopravno članstvo.

Kremlj je u međuvremenu priznao da Rusija nije ostvarila svoje ratne ciljeve.

"Ciljevi nisu još u potpunosti postignuti pa se specijalna vojna operacija nastavlja", rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov za državnu novinsku agenciju TASS, koristeći ruski naziv za rat protiv Ukrajine.

Peskov je rekao da Rusija ostaje otvorena za diplomatsko rješenje, ali je inzistirao da su njezini uvjeti dobro poznati, optužujući Zapad da želi "uništiti" Rusiju dok sukob ulazi u petu godinu.