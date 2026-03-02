Obavijesti

DESET GODINA DJELOVANJA

FOTO Milanović primio članove Akademskog muškog zbora FER

Piše HINA,
FOTO Milanović primio članove Akademskog muškog zbora FER
Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Dario Andrišek

Akademski muški zbor FER-a osnovan je u siječnju 2016. na inicijativu maestra Josipa degl' Ivellia i tadašnjeg dekana Mislava Grgića, a okuplja uglavnom sadašnje i bivše studente FER-a, ali i drugih fakulteta

Predsjednik Republike Zoran Milanović primio je u ponedjeljak članove Akademskog muškog zbora zagrebačkog Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) u povodu obilježavanja 10 godina djelovanja tog zbora, priopćeno je iz Ureda predsjednika. Zbor će obljetnicu obilježiti nizom aktivnosti, a središnja svečanost održat će se u svibnju u KD Vatroslava Lisinskog pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike, naglašeno je u priopćenju.

Akademski muški zbor FER-a osnovan je u siječnju 2016. na inicijativu maestra Josipa degl' Ivellia i tadašnjeg dekana Mislava Grgića, a okuplja uglavnom sadašnje i bivše studente FER-a, ali i drugih fakulteta.

Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Dario Andrišek

Danas ima 35 članova, a dosad je u njegovu radu sudjelovalo 150 članova od kojih će većina nastupiti i na središnjoj svečanosti, rekao je maestro Josip degl'Ivellio nakon predstavljanja zbora predsjedniku.

Članovi zbora predstavili su se izvođenjem skladbi Jakova Gotovca "Jadranu" i Dinka Fia "U našeg Marina" kojim su potvrdili kako nadilaze standarde amaterizma te se svojim izvedbama svrstavaju u gotovo profesionalni muški glazbeni zbor.

Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Dario Andrišek

Prema riječima maestra, u Hrvatskoj danas zapravo postoje samo tri muška zbora, od kojih je jedan upravo Akademski muški zbor FER-a. Osim što njeguju muško zborno pjevanje, posebnost zbora je i repertoar koji se temelji na klasičnoj zborskoj literaturi, ponajprije hrvatskih autora.

Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Dario Andrišek

Zbor je do sada održao više od 200 koncerata i nastupa diljem Hrvatske, ali i u inozemstvu, a nastupio je i na prvoj općoj audijenciji Pape Lava XIV u svibnju 2025. Osvajač je brojnih glazbenih nagrada, uključujući i zlatnu plaketu iz 2024. kao apsolutni pobjednik natjecanja pjevačkih zborova u Zagrebu.

Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Dario Andrišek

Uz članove Zbora bili su suosnivač zbora, prvi Prefekt zbora, sada Kancelar zbora i dekan FER-a od 2014. do 2018. godine  Mislav Grgić, dekan FER-a od 2018. do 2022. godine Gordan Gledec te dirigent i suosnivač zbora mo. Josip degl' Ivellio.

Uz predsjednika Milanovića bila je savjetnica predsjednika za odgoj i obrazovanje Jadranka Žarković.

