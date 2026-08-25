FOTO MILIJARDERI NA MLJETU Jeff Bezos i osnivač WhatsAppa susreli se na luksuznoj jahti

MLJET - Suosnivač WhatsAppa Jan Koum u ponedjeljak je na svojoj jahti Moonrise, usidrenoj kod Mljeta, ugostio osnivača Amazona Jeffa Bezosa, koji je stigao u društvu američkog medijskog mogula i milijardera Barryja Dillera.
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Suosnivač WhatsAppa Jan Koum u ponedjeljak je na svojoj jahti Moonrise, usidrenoj kod Mljeta, ugostio osnivača Amazona Jeffa Bezosa, koji je stigao u društvu američkog medijskog mogula i milijardera Barryja Dillera.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Suosnivač WhatsAppa Jan Koum u ponedjeljak je na svojoj jahti Moonrise, usidrenoj kod Mljeta, ugostio osnivača Amazona Jeffa Bezosa, koji je stigao u društvu američkog medijskog mogula i milijardera Barryja Dillera. |
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Suosnivač WhatsAppa Jan Koum u ponedjeljak je na svojoj jahti Moonrise, usidrenoj kod Mljeta, ugostio osnivača Amazona Jeffa Bezosa, koji je stigao u društvu američkog medijskog mogula i milijardera Barryja Dillera.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Koum, računalni programer i milijarder poznat kao jedan od suosnivača popularne aplikacije za razmjenu poruka WhatsApp, na svoju je jahtu stigao helikopterom. Moonrise je usidrena kod Mljeta.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Bezos je na jahtu došao u društvu Barryja Dillera, američkog medijskog mogula i milijardera. Susret trojice milijardera privukao je pažnju jer su se okupili na jednoj od najluksuznijih jahti koja ovih dana plovi hrvatskom obalom.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Riječ je o gotovo stometarskoj superjahti Moonrise. Impresivno plovilo u vlasništvu je američko-ukrajinskog milijardera Jana Kouma.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Izgrađena je u nizozemskom brodogradilištu Feadship u Makkumu, a s cijenom od čak 220 milijuna američkih dolara, u trenutku isporuke 2020. godine bila je najveća jahta koju je to brodogradilište ikada napravilo.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Unutrašnjost Moonrisea dizajnirala je renomirana dizajnerska kuća Remi Tessier, dok je za vanjski izgled zaslužan studio De Voogt.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Na brodu, osim vrhunskog luksuza, gosti mogu uživati u teretani, wellnessu, prostranim apartmanima, helidromu, kao i u raskošnoj kolekciji morskih igračaka, koje se nalaze u garaži.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Sve to prati i logistička potpora, prateći 68-metarski katamaran koji uvijek plovi uz Moonrise, prepun dodatne opreme i osoblja. Brod može primiti 16 gostiju u osam luksuznih apartmana, o kojima brine čak 32 člana posade.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Luksuzna grdosija bila je usidrena kod Lopuda u lipnju 2025., a tada se šuškalo da se na jahti skrivao i milijarder Elon Musk.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL