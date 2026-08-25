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FOTO MILIJARDERI NA MLJETU Jeff Bezos i osnivač WhatsAppa susreli se na luksuznoj jahti

MLJET - Suosnivač WhatsAppa Jan Koum u ponedjeljak je na svojoj jahti Moonrise, usidrenoj kod Mljeta, ugostio osnivača Amazona Jeffa Bezosa, koji je stigao u društvu američkog medijskog mogula i milijardera Barryja Dillera.
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EKSKLUZIVNO Jeff Bezos sastao se sa suosnivačem WhatsAppa Janom Koumanom na jahti Moonrise
Suosnivač WhatsAppa Jan Koum u ponedjeljak je na svojoj jahti Moonrise, usidrenoj kod Mljeta, ugostio osnivača Amazona Jeffa Bezosa, koji je stigao u društvu američkog medijskog mogula i milijardera Barryja Dillera. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Suosnivač WhatsAppa Jan Koum u ponedjeljak je na svojoj jahti Moonrise, usidrenoj kod Mljeta, ugostio osnivača Amazona Jeffa Bezosa, koji je stigao u društvu američkog medijskog mogula i milijardera Barryja Dillera. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Komentari 14

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