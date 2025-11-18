FOTO Mimohod za Vukovar i Škabrnju u Puli: 'Oni su simboli naše boli, ali i naše snage...'

"Vukovar i Škabrnja simboli su naše boli, ali i naše snage. U njima je utkana hrabrost, žrtva i ljubav prema domovini koja nas obvezuje. Svaka svijeća koju danas palimo, svaka suza koja poteče, podsjetnik je da sloboda nije darovana, ona je plaćena krvlju naših suboraca", rekao je Žužić. | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL