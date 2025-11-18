Obavijesti

STOTINE U POVORCI

FOTO Mimohod za Vukovar i Škabrnju u Puli: 'Oni su simboli naše boli, ali i naše snage...'

Nekoliko stotina ljudi sudjelovalo je u utorak navečer u tradicionalnom mimohodu Vukovarskom ulicom u Puli u povodu Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Sudionici su se pritom zaustavili ispred murala posvećenom Vukovaru, gdje su zapljene i brojne svijeće.
Pula: Održan mimohod u povodu obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje
Na čelu mimohoda, održanom pod motom "I u mom gradu svijetli Vukovar" bili su istarski župan Boris Miletić, zamjenici pulskog gradonačelnika Siniša Gordić i Vito Paoletić te pripadnici udruga proizašlih iz Domovinskog rata, policije i vojske. | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
