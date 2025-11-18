FOTO Mimohod za Vukovar i Škabrnju u Puli: 'Oni su simboli naše boli, ali i naše snage...'

Nekoliko stotina ljudi sudjelovalo je u utorak navečer u tradicionalnom mimohodu Vukovarskom ulicom u Puli u povodu Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Sudionici su se pritom zaustavili ispred murala posvećenom Vukovaru, gdje su zapljene i brojne svijeće.
Na čelu mimohoda, održanom pod motom "I u mom gradu svijetli Vukovar" bili su istarski župan Boris Miletić, zamjenici pulskog gradonačelnika Siniša Gordić i Vito Paoletić te pripadnici udruga proizašlih iz Domovinskog rata, policije i vojske.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Već uoči početka mimohoda cijela Vukovarska ulica bila je ispunjena lampionima, stvarajući posebno ozračje sjećanja i ponosa.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Mimohodu su se i ove godine pridružili motociklisti, njih pedesetak, koji su bili svojevrsna prethodnica samom mimohodu.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Predsjednik pulske HVIDRA-e Janko Žužić naglasio je da okupljanjem u tišini i poštovanju odaju počast herojima Vukovara i Škabrnje, te svim braniteljima koji su dali svoje živote za neovisnu i slobodnu Hrvatsku.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
"Vukovar i Škabrnja simboli su naše boli, ali i naše snage. U njima je utkana hrabrost, žrtva i ljubav prema domovini koja nas obvezuje. Svaka svijeća koju danas palimo, svaka suza koja poteče, podsjetnik je da sloboda nije darovana, ona je plaćena krvlju naših suboraca", rekao je Žužić.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Dodao je "kako nas žrtva branitelja uvijek treba podsjećati da Hrvatsku trebamo graditi dostojno, s poštenjem, zajedništvom i zahvalnošću".
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Svijetla grada Vukovara šalju poruku da moramo graditi mir, poštivati različitosti i uvažavati drugačije. Čuvajmo Hrvatsku, jedinu našu domovinu. Svi trebamo ulagati dodatne napore na dobrobit svih građana, poruke su koje su odaslali sudionici ovogodišnjeg mimohoda u Puli.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Po završetku mimohoda u crkvi svetog Antuna održana je misa za sve stradale, ubijene i poginule hrvatske branitelje i nevine žrtve Vukovara i Škabrnje.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Tijekom jutra kod centralnog križa na Gradskom groblju u Puli, u organizaciji Grada Pule i Udruge HVIDRA Pula održano je zajedničko polaganje vijenaca udruga iz Domovinskog rata, predstavnika Grada, Istarske županije, ministarstava hrvatskih branitelja i unutarnjih poslova, Saveza udruga antifašista Istarske županije i drugih.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
