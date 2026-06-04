FOTO Monstruozan čin kod V. Gorice. Štene zavezali za grob: 'Je li ovo krah čovječanstva?'

Surova ljudska bezosjećajnost ponovno je zgrozila javnost nakon što je netko na groblju u Ščitarjevu, naselju u blizini Velike Gorice, ostavio bespomoćno štene. Nepoznati počinitelj zavezao je žensko štene, staro tek pet mjeseci, teškim metalnim lancem za nadgrobni spomenik.

Na teren su izašli ljudi iz Skloništa za životinje Velika Gorica, koji su psu hitnu pomoć i sklonili ga na sigurno. Pregledom su utvrdili da na vratu ima vidljive ožiljke i rane.

Djelatnici skloništa podijelili su ovu potresnu priču na društvenim mrežama, pitajući se javno predstavlja li ovakav čin konačni slom ljudskosti i empatije. Štene se trenutačno nalazi u velikogoričkom skloništu, gdje prima svu potrebnu njegu i pažnju kako bi zacijelilo fizičke i psihičke traume.