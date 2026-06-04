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FOTO Monstruozan čin kod V. Gorice. Štene zavezali za grob: 'Je li ovo krah čovječanstva?'

Piše Marta Divjak,
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FOTO Monstruozan čin kod V. Gorice. Štene zavezali za grob: 'Je li ovo krah čovječanstva?'
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Foto: Sklonište za životinje Velika Gorica

Na teren su izašli ljudi iz Skloništa za životinje Velika Gorica, koji su psu hitnu pomoć i sklonili ga na sigurno. Pregledom su utvrdili da na vratu ima vidljive ožiljke i rane

Surova ljudska bezosjećajnost ponovno je zgrozila javnost nakon što je netko na groblju u Ščitarjevu, naselju u blizini Velike Gorice, ostavio bespomoćno štene. Nepoznati počinitelj zavezao je žensko štene, staro tek pet mjeseci, teškim metalnim lancem za nadgrobni spomenik.

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Na teren su izašli ljudi iz Skloništa za životinje Velika Gorica, koji su psu hitnu pomoć i sklonili ga na sigurno. Pregledom su utvrdili da na vratu ima vidljive ožiljke i rane.

Djelatnici skloništa podijelili su ovu potresnu priču na društvenim mrežama, pitajući se javno predstavlja li ovakav čin konačni slom ljudskosti i empatije. Štene se trenutačno nalazi u velikogoričkom skloništu, gdje prima svu potrebnu njegu i pažnju kako bi zacijelilo fizičke i psihičke traume.

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