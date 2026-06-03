Mladi vatrogasac mučio pse, priveden je. Njegov zapovjednik poručuje: Ne dirajte mu obitelj

Prije svega, želim jasno i nedvosmisleno osuditi svaki oblik nasilja prema životinjama i svim živim bićima. Ovaj slučaj duboko nas je potresao i kao ljude i kao profesionalce koji svakodnevno djeluju u službi zaštite i spašavanja. Odmah po službenom saznanju za ovaj nemili događaj, djelatnik je udaljen iz službe Javne vatrogasne postrojbe Rovinj te ne obavlja nikakve poslove u sklopu JVP-a, kao ni aktivnosti vezane uz Dobrovoljno vatrogasno društvo Bale, objavio je na Facebook stranici Vatrogasci Jvp Rovinj-Rovigno zapovjednik rovinjske Javne vatrogasne postrojbe Evilijano Gašpić.

Kako je ranije objavila istarska policija, mladić (21), koji je bio zaposlenik JVP Rovinj, priveden je zbog sumnje da je na području Bala izgladnjivao svoja dva psa do smrti. Policija je dovršila kriminalističko istraživanje te je mladića u srijedu ujutro uz kaznenu prijavu predala u pritvorsku jedinicu.

Policijski nalaz je šokantan. Sumnjiče ga da je od svibnja 2025. do svibnja 2026. godine, "kao vlasnik njemačke ovčarke, zanemarivao, teško zlostavljao i izložio nepotrebnim patnjama psa kojeg je smjestio u improvizirani boks na području Bala. Kao vlasnik, psu je propustio redovno davati hranu i vodu te ga je vezao kako pas ne bi mogao pobjeći i zatražiti pomoć. Pas je u takvom stanju ozlijedio nogu, no 21-godišnjak nije zatražio pomoć veterinara, već je skinuo kvaku s vrata boksa kako bi onemogućio ulazak drugim osobama da pruže pomoć životinji".

Dalje navode kako je u takvim uvjetima ovčarka ozlijedila nogu, no vlasnik joj nije pružio veterinarsku pomoć. Štoviše, kako bi spriječio druge da pomognu psu, s vrata boksa skinuo je kvaku. Pas je bio izložen i visokim temperaturama te izravnom suncu.

- U pokušaju bijega, životinja se zaplela o ogradu i ostala visjeti. Vlasnik joj ni tada nije pružio potrebnu pomoć za liječenje teškog stanja, što je na kraju uzrokovalo njezinu smrt.

Slično je postupao i ranije s drugim nesretnim psom. Sumnjiči ga se da je početkom 2025. u improvizirani boks bez kućice za pse na području Bala smjestio drugog njemačkog ovčara, "kojeg je jednako tako zanemarivao uskratom hrane i vode te držao u nehigijenskim uvjetima, odnosno izložio je psa tegobnom stanju kroz dulje vrijeme, nakon čega je pas uginuo, a 21-godišnjak o tome nije izvijestio veterinara iako je to bio dužan učiniti".

Gašpić je istaknuo kako najoštrije osuđuje nasilje nad životinjama i kako ne štiti nikoga tko se ogriješio o zakon, no osudio je i javni linč kojem su izloženi članovi obitelji mladića, posebno malo dijete koje "ni na koji način nije povezano s ovim slučajem". Time se osvrnuo na fotografije izmučenih pasa koje se dijele na društvenim mrežama, ali i na fotografije osumnjičenoga i njegove supruge.

- Vjerujem da će nadležne institucije svoj posao odraditi profesionalno i u skladu sa zakonom, a mi ćemo nastaviti raditi ono što radimo svaki dan – služiti i pomagati građanima te štititi živote, bez obzira radi li se o ljudima ili životinjama - naveo je u objavi Gašpić.