Komentari 2
INOVACIJA NA KBC ZAGREB

FOTO Na Rebru su otvorili najmoderniju integriranu operacijsku salu u Hrvatskoj

Piše HINA,
Zagreb: Predstavljanje integriranje operacijske dvorane u KBC-u Zagreb | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nova sala pruža vrhunsku vizualizaciju operacijskog polja i integrira radiološke nalaze s trenutnim stanjem u tijelu pacijenta, što kirurzima olakšava precizno izvođenje zahvata

Na Klinici za kirurgiju KBC-a Zagreb u petak je svečano otvorena nova integrirana operacijska sala, jedina takve vrste u Hrvatskoj, koja će već od idućega tjedna omogućiti izvođenje najsloženijih zahvata uz primjenu suvremene tehnologije.

Predstojnik Klinike za kirurgiju Davor Mijatović istaknuo je kako je nova sala iskorak kojim je kirurgija na Rebru “doista ušla u 21. stoljeće”.

“Implementiranjem robotske kirurgije i ovog integracijskog sustava dostigli smo tehnološki maksimum koji je trenutno dostupan u svijetu”, rekao je.

Zagreb: Predstavljanje integriranje operacijske dvorane u KBC-u Zagreb | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nova sala pruža vrhunsku vizualizaciju operacijskog polja i integrira radiološke nalaze s trenutnim stanjem u tijelu pacijenta, što kirurzima olakšava precizno izvođenje zahvata. Sustavi sigurnosti smanjuju rizik od komplikacija i ozljeda osjetljivih tkiva, a posebna tehnologija omogućuje provjeru prokrvljenosti organa i tkiva tijekom operacije.

Sala je prvenstveno namijenjena razvoju minimalno invazivne, odnosno endoskopske kirurgije, koja donosi manje komplikacija, kraće trajanje hospitalizacije i manju cijenu liječenja. Budući da je KBC Zagreb nastavna baza Medicinskog fakulteta, integrirani sustav ima i važnu edukacijsku funkciju – svi zahvati se snimaju i kasnije analiziraju. “To je ujedno i veliki kompjutor koji operaterima olakšava rad i uči buduće liječnike”, naglasio je Mijatović.

Ravnatelj KBC-a Zagreb Fran Borovečki zahvalio je Ministarstvu zdravstva na podršci u realizaciji projekta te najavio nastavak obnove bolničkih prostora. “Nova sala dokaz je da idemo naprijed i da želimo biti u rangu s najboljim bolnicama u Europskoj uniji. Vjerujem da ćemo već početkom iduće godine predstaviti veći dio obnovljenih prostora”, rekao je.

Zagreb: Predstavljanje integriranje operacijske dvorane u KBC-u Zagreb | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Rebro trenutačno raspolaže s 36 operacijskih sala, a uz ovu novu, u planu su i dodatne, među njima i hibridna sala, što će, kako je rekao Borovečki, ubrzati procese i dodatno poboljšati ishode liječenja.

Prvi pacijent u novu salu ući će već sljedećeg petka. U njoj će se obavljati svi zahvati abdominalne kirurgije koji se već izvode endoskopski, a uvodi se i mogućnost izvođenja operacija koje dosad nisu bile u primjeni, poput onih u maloj zdjelici ili složenih zahvata na jednjaku i gušterači. “Dnevno će biti moguće obaviti oko četiri velika zahvata, a nova sala omogućuje nam da razvijamo i zahvate koje dosad nismo radili. Riječ je o doista fenomenalnom iskoraku za našu kirurgiju i naše pacijente”, zaključio je Mijatović.

