FOTO Najbolji prijatelj ga ubio sjekirom, upucao, bacio u bunar i 17 dana pravio da ništa ne zna

Sedamnaest je dana obitelj Kljajić iz Bošnjaka čekala bilo kakve vijesti o nestalom Mariju Kljajiću (48) kojemu se izgubio svaki trag u noći 31. svibnja. Dva brata, sestra i mama tražili su ga po cijelom selu, raspitivali se po društvenim mrežama, polijepili plakate sve do Županje u nadi da će netko znati gdje je nestao čovjek. A onda je jedan mještanin Bošnjaka, radeći svoju njivu nedaleko sela, zavirio u napušteni bunar ured polja nadajući se da će možda iz njega izvući nešto vode. No, umjesto vode, na dnu bunara ugledao je nečije noge i bijele patike. Bošnjački vatrogasci izvadili su mrtvo tijelo iz bunara i veoma brzo otkrilo se da je to nestali Mario Kljajić. Još brže je policija ustanovila da je Mario Kljajić brutalno ubijen jer je imao brojne ozlijede po tijelu i prostrijelnu ranu od metka u glavi.

4. lipnja u Bošnjacima je nestao muškarac | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Zadnji puta kada je Mario viđen u selu bio je 30. svibnja kada se sa najboljim prijateljem i susjedom Ivanom Kljajićem (30) cijelu noć družio u lokalnom kafiću. 17 dana Ivan se pravio da ne zna gdje je Mario, a onda je otkriveno da ga je upravo on, te noći nakon pijanke, brutalno ubio sjekirom, u svom dvorištu, u 1.40 sati iza ponoći.

- Zvali su me da prepoznam brata. Da nije imao brojne tetovaže po tijelu po kojima sam shvatio da je to on, ne bih ga mogao identificirati. Iva ga je sjekirom izudarao po tijelu i glavi. Onda ga je natovario na svoj traktor i odvezao dva kilometra dalje u polje van sela. Kod bunara mu je ispalio metak u glavu, valjda da bude siguran da je mrtav, i ubacio ga u bunar na kraju. Onda se vratio kući spavati i narednih dana prolazio pored naše kuće kao da se ništa nije dogodilo. Ali bilo nam je sumnjivo što nam svih tih dana dolaze susjedi, raspituju se o Mariju, hrabre nas, a Ivana i njegove mame nema. Žive tri kuće dalje od nas, a nisu se pojavili niti jednom. Prolaze i okrenu glavu - govori još uvijek u nevjerici Mariov brat Ivica Kljajić. Na ogradi njihove kuće upaljena svijeća i osmrtnica.

U dvorištu ubojice Ivana Kljajića mama rasprostire svježe oprano rublje na dvorištu. Iza nje traktor u kojemu je njen sin odvezao ubijeno tijelo svog najboljeg prijatelja u polje. Mama ne želi razgovarati s novinarima. Razumljivo. Pitali bismo je kako to da nije čula što se u noći događa u njenom dvorištu i zar nije vidjela tragove krvi kada se ujutro probudila. Zasigurno ju je to pitala i policija.

Što je bio razlog da dugogodišnje prijateljstvo Marija i Ivana završi tako tragično nitko ne zna, osim Ivana.

- Imali su svojih mana. Iva je pio, Mario koristio neke opijate, ali nikada nisu bili problematični. Stalno su bili zajedno. Čak su i radili u istoj privatnoj firmi, u šumi, sakupljali drva. Mario je bio osobenjak, ima dvije bivše žene, djecu, ali živio je s mamom i bratom. Iva je bio dobrica, svima je uvijek bio spreman pomoći. Isto je živio s mamom. Tata mu je, doduše, imao opasan temperament. Davno prije i on je jednog čovjeka napao nožem u selu, bio u zatvoru - kažu nam mještani Bošnjaka koje također zanima što se to moglo dogoditi te noći između dvojice prijatelja da okonča tako brutalnim ubojstvom.

- Brat je te večeri u kafić otišao svojim električnim skuterom. Iva je došao traktorom. Pili su tamo, vjerojatno previše. Mario je došao kući iza ponoći i to s Ivom koji ga je povezao traktorom. Ja nisam bio kod kuće tih dana. Mama ga je čula da je ušao u sobu, ali je odmah potom izašao i nekamo otišao. Navodno je pošao do Ive po svoj skuter kojega su natovarili na traktor. Što se tada dogodilo između njih u dvorištu kod Ive i zašto je izbila svađa, nitko ne zna. Zašto ga je napao sjekirom!? Ako ga je već udario, kako nije shvatio šta je uradio, zvao Hitnu, nego ga je odvezao i bacio u bunar - zbunjen je Mariov brat Ivica.

Policija je potvrdila da je Mario prvo izudaran sjekirom po glavi i tijelu pa upucan u glavu jednim metkom iz puške koju je Ivan nezakonito posjedovao. Tereti ga se za kazneno djelo teškog ubojstva, a pretragom njegove kuće i traktora pronađeni su svi dokazi. Predan je pritvoskom nadzorniku PU Vukovarsko-srijemske, dok će protiv njega biti podignuta kaznena prijava ŽDO-u Vukovar.