FOTO Nastavljeno rušenje zgrade Vjesnika, ovako izgleda

Dok se privodi kraju rušenje teško oštećenog Vjesnikova nebodera, protiv dvojice danas 18-godišnjih mladića potvrđena je optužnica zbog sumnje da su izazvali požar koji je prouzročio milijunsku štetu. Suđenje bi moglo započeti najesen, a obojica optuženih trenutačno se nalaze u kućnom pritvoru.
Nastavljeni su radovi na rušenju Vjesnikova nebodera, koji bi trebao biti potpuno uklonjen do polovice srpnja.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Nastavljeni su radovi na rušenju Vjesnikova nebodera, koji bi trebao biti potpuno uklonjen do polovice srpnja. |
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Nastavljeni su radovi na rušenju Vjesnikova nebodera, koji bi trebao biti potpuno uklonjen do polovice srpnja.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
I dok radovi traju, stigla je informacija o potvrđenoj optužnici protiv dvojice 18-godišnjih maturanata koji su prema tvrdnjama tužiteljstva zapalili Vjesnik.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Prema navodima tužiteljstva, dvojica mladića terete se da su 17. studenoga prošle godine oko 22 sata prema prethodnom dogovoru ušla u zgradu Vjesnika. Nakon toga stubištem su se popeli do 15. kata, obišli prostor, a zatim oko 22:50 sati, kako tvrde tužitelji, započeli s podmetanjem požara.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Prvookrivljenom mladiću stavlja se na teret da je uzeo upaljač, uklonio s njega metalnu zaštitu te pojačao plamen. Potom ga je, prema optužnici, prislonio na kartonsku kutiju koja se nalazila u hodniku, a u kojoj su bili papiri, i držao ga ondje sve dok se kutija nije zapalila.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Nakon toga, prema tvrdnjama tužiteljstva, uključio se i drugi 18-godišnjak. On je, kako se navodi, upaljačem dodatno zapalio papire iz kutije, a potom zapaljeni papir vratio natrag u kutiju. Požar se ubrzo proširio, dok su dvojica tek punoljetnih mladića pobjegla iz zgrade. Vatra se potom počela širiti vertikalom Vjesnikova nebodera, "skačući" s kata na kat. Zgrada je u velikoj mjeri uništena, a tužiteljstvo procjenjuje da nastala materijalna šteta svakako premašuje 79.633 eura.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Dok se drugookrivljeni od početka branio šutnjom, prvoosumnjičeni je odbacio tvrdnje da je podmetnuo požar. Priznao je da su bili u zgradi, ali je tvrdio da se nisu popeli do 15. kata te da tijekom boravka u objektu nisu vidjeli nikakav plamen. Prema njegovoj obrani, za požar su doznali tek iz medija.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Tinejdžeri se već neko vrijeme nalaze u kućnom pritvoru kako bi se školovali, a očekivano je da će na optuženičku klupu suda, zbog optužbi da su počinili kazneno djelo protiv opće sigurnosti i nanijeli višemilijunsku štetu, sjesti najesen. Zakon za to nedjelo predviđa do deset godina zatvora, no oni su mlađi punoljetnici, pa će kazne, moguće je, biti blaže.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL