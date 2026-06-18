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POTVRĐENA OPTUŽNICA

FOTO Nastavljeno rušenje zgrade Vjesnika, ovako izgleda

Dok se privodi kraju rušenje teško oštećenog Vjesnikova nebodera, protiv dvojice danas 18-godišnjih mladića potvrđena je optužnica zbog sumnje da su izazvali požar koji je prouzročio milijunsku štetu. Suđenje bi moglo započeti najesen, a obojica optuženih trenutačno se nalaze u kućnom pritvoru.
Zagreb: Nastavljeno rušenje nebodera Vjesnik
Nastavljeni su radovi na rušenju Vjesnikova nebodera, koji bi trebao biti potpuno uklonjen do polovice srpnja. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Nastavljeni su radovi na rušenju Vjesnikova nebodera, koji bi trebao biti potpuno uklonjen do polovice srpnja. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Komentari 4

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