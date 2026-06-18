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Danas presuda roditeljima dječaka koji je ubio 10 ljudi u školi. Evo koja kazna im prijeti

Piše 24sata,
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Danas presuda roditeljima dječaka koji je ubio 10 ljudi u školi. Evo koja kazna im prijeti
Foto: Antonio Ahel

Apelacijski sud u Beogradu ukinuo je najveći dio prvostupanjske presude roditeljima dječaka koji je počinio masakr u OŠ 'Vladislav Ribnikar', navodeći da je u postupku bilo bitnih povreda

Na Višem sudu u Beogradu danas bi trebala biti objavljena presuda Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dječaka koji je 3. svibnja 2023. u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devetero učenika i školskog zaštitara. Riječ je o ponovljenom postupku nakon što je Apelacijski sud u Beogradu ukinuo prvostupanjsku presudu i naložio novo suđenje. Prema toj ranijoj presudi Miljana Kecmanović bila je osuđena na tri godine zatvora, a Vladimir Kecmanović na 14 i pol godina, piše Blic

Miljana Kecmanović stigla je na sud oko 9.40 sati, u pratnji odvjetnika. Gotovo u isto vrijeme stigla je i majka ubijene djevojčice Eme Kobiljski, zajedno sa sestrom ubijenog školskog zaštitara Dragana Vlahovića.

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Pred izricanje presude pred sudom su se počele okupljati i druge obitelji žrtava masakra u Ribnikaru.

Na sud je došao i otac Andreja Simića (13), dječaka kojeg je, u drugom slučaju, ubio maloljetnik iz Niške Banje. Došao je pružiti podršku obiteljima žrtava iz Ribnikara, a nosio je majicu s likom ubijenog sina.

Tužiteljstvo je u završnoj riječi zatražilo maksimalne kazne. Za Vladimira Kecmanovića predložili su kaznu od 14 godina i 11 mjeseci zatvora, a za Miljanu Kecmanović tri godine zatvora. Obrana je, s druge strane, tražila oslobađajuću presudu. Tvrdili su da navodi optužnice nisu dokazani, odnosno da nema dokaza da su optuženi počinili kaznena djela koja im se stavljaju na teret.

Vladimir Kecmanović u završnoj je riječi rekao da će teret tragedije nositi do kraja života. Ponovio je da su on i supruga bili brižni roditelji te da ne zna kako je do zločina došlo.

Miljana Kecmanović rekla je da se tijekom postupka trudila držati dostojanstveno i poštovati oštećene i žrtve. Dodala je da samo ona zna kako je "biti u njezinoj koži". Tvrdila je i da osjeća moralnu odgovornost jer je njezino dijete počinilo zločin te da je njezina obitelj zbog toga u vječnoj tuzi.

Zašto je ukinuta prva presuda?

Apelacijski sud u Beogradu ukinuo je najveći dio prvostupanjske presude roditeljima dječaka koji je počinio masakr u OŠ “Vladislav Ribnikar”, navodeći da je u postupku bilo bitnih povreda.

U obrazloženju su naveli da su razlozi presude bili nejasni i proturječni samoj izreci presude u osuđujućem dijelu, i to u odnosu na Vladimira Kecmanovića i njegovu suprugu Miljanu Kecmanović.

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