FOTO Neredi u Francuskoj, ljudi palili bicikle i gađali policiju bocama, oni ih tjerali suzavcem

Francuska je na nedjeljnim izborima izabrala parlament u kojemu nitko neće imati apsolutnu većinu, a ljevičarska koalicija neočekivano je preuzela prvo mjesto ispred krajnje desnice, u velikom preslagivanju koje bi trebao spriječiti Nacionalno okupljanje (RN) Marine Le Pen da sastavi vladu, pokazuju prve procjene.

Ne vodi se samo bitka u parlamentu, naime, brojni građani prosvjeduju na ulicama nekoliko francuskih gradova. Društvenim mrežama proširile su se snimke na kojima policija baca suzavce kako bi rastjerali razjarene ljude.

Sukobi su navodno počeli nakon što je grupa maskiranih ljudi počela bacati petarde i boce na policiju. Neki od izgrednika su zapalili i bicikle.

Podjela u parlamentu

Ako se potvrde sadašnje projekcije, parlament će biti podijeljen u tri velike skupine s vrlo različitim platformama i bez ikakve tradicije zajedničkog rada. To bi potencijalno moglo navijestiti razdoblje nestabilnosti, osim ako ljevica ne uspije postići dogovor s drugim strankama o zajedničkom radu.

Predviđa se da će ljevičarski savez Nova narodna fronta (NFP) osvojiti između 172 i 215 mjesta od 577, pokazuju projekcije anketara temeljene na prvim rezultatima s uzorka biračkih mjesta. Ove projekcije su obično pouzdane.

Rezultat će u svakom slučaju biti poražavajući za francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, čiji centristički savez, koji je osnovao kako bi podupro svoju prvu predsjedničku utrku 2017., osvaja između 150 i 180 zastupničkih mandata i bori se za drugo mjesto.

Rezultati, ako budu potvrđeni, također su veliko razočaranje za nacionalističko, euroskeptično Nacionalno okupljanje (RN) Marine Le Pen. RN, za koji se tjednima predviđalo da će pobijediti na izborima, osvaja između 115 i 155 zastupničkih mjesta.

Prvi službeni rezultati očekuju se kasnije u nedjelju, a rezultati iz većine, ako ne i svih izbornih jedinica, vjerojatno će biti dostupni do kraja dana ili u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak.

Birači su kaznili Macrona i njegov vladajući savez zbog povećanih troškova života i lošeg rada javnih službi, kao i zbog imigracije i sigurnosti.

Le Pen i njezina stranka uspješno su se uhvatili u koštac s tim pritužbama, šireći svoju privlačnost daleko izvan svojih tradicionalnih uporišta duž obale Sredozemnog mora i u sjevernom pojasu zemlje.

Međutim, lijevi savez uspio ih je istisnuti s prvog mjesta. To se djelomično dogodilo zahvaljujući određenoj ograničenoj suradnji Macronovog centrističkog saveza i ljevice, osmišljenog da blokira uspon krajnje desnice na vlast. Suparnici RN-a povukli su više od dvjesto kandidata iz trostranih utrka u drugom krugu u pokušaju da stvore jedinstveni glas protiv krajnje desnice.

Za apsolutnu većinu u Nacionalnoj skupštini, donjem domu francuskog parlamenta, potrebno je osvojiti 289 zastupničkih mjesta.

Ustav kaže da se novi parlamentarni izbori ne mogu održati još godinu dana, tako da trenutno ponavljanje glasovanja nije opcija.