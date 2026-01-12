FOTO Novica Petrač mahao je okupljenima pred ulazak u Remetinec: Evo kad izlazi van...

Njegovim stopama će za 20-ak dana i otac Hrvoje, koji se treba javiti u Remetinec 2. veljače na izdržavanje kazne od 3 godine i 9 mjeseci uz koje je dobio i 300 tisuća eura sporedne kazne za svoju ulogu 'mozga operacije' u aferi Mikroskopi. Trebao je otići već ovaj mjesec ali mu se zakompliciralo zdravstveno stanje, mora na fizikalnu terapiju zbog bolova u leđima, pa je sud odredio novi datum. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL