FOTO Novica Petrač mahao je okupljenima pred ulazak u Remetinec: Evo kad izlazi van...

Prvi od trojice osuđenih članova obitelji Petrač, Novica, javio se u ponedjeljak navečer u Remetinec, otkud će biti poslan u neku od kaznionica na izdržavanje kazne od 10 mjeseci
To je bezuvjetni dio od dvije godine i dva mjeseca koliko je ukupno dobio za svoju ulogu u aferi Mikroskopi. Od spomenutih 10 mjeseci će mu se oduzeti tri mjeseca koja je već proveo u istražnom zatvoru, a uplatio je 80 tisuća eura sporedne novčane kazne. Drugim riječima, vani je u srpnju.
Njegovim stopama će za 20-ak dana i otac Hrvoje, koji se treba javiti u Remetinec 2. veljače na izdržavanje kazne od 3 godine i 9 mjeseci uz koje je dobio i 300 tisuća eura sporedne kazne za svoju ulogu 'mozga operacije' u aferi Mikroskopi. Trebao je otići već ovaj mjesec ali mu se zakompliciralo zdravstveno stanje, mora na fizikalnu terapiju zbog bolova u leđima, pa je sud odredio novi datum.
